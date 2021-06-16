Вирусолог объяснил, чем опасно сокращение инкубационного периода COVID-19

Москва, 16 июня. Уменьшение инкубационного периода COVID-19 до четырех-пяти дней может увеличить скорость распространения заболевания.

Об этом предупредил российский вирусолог, профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн. Снижение инкубационного периода может привести к тому, что вирус начнет передаваться стремительнее.

Единственной защитой от заболевания остается вакцинация, подчеркнул он в беседе с Общественной службой новостей. Коронавирус, у которого инкубационный период снижен, может иметь отличия от предыдущей мутации, добавил специалист.

Российский вирусолог Алексей Аграновский ранее рассказал, как подготовиться к прививке от коронавируса. Он порекомендовал пройти вакцинацию до начала осенне-зимнего сезона.