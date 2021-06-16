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Власти Франции отменят масочный режим и комендантский час

  /   Обновлено: 16 июня 2021 14:44
Общество
Власти Франции отменят масочный режим и комендантский час
pixabay.com

Париж, 16 июня. Обязательное ношение масок и комендантский час, введенные на фоне пандемии коронавируса, будут отменены во Франции. Об этом сообщил премьер-министр страны Жан Кастекс.

Французам больше не придется соблюдать масочный режим на улице, поскольку он перестанет действовать с 17 июня. Ношение масок будет необходимо только в некоторых случаях, например, в местах с большим скоплением людей, в очередях или на рынках.

Также масочный режим останется обязательным в помещениях. Комендантский час планируют отменить с 21 июня.

Компания Apple тем временем смягчает ограничительные меры по COVID-19. Привитым покупателям на территории фирменных магазинов в США можно будет не носить маски.

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франция ограничения коронавирус
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