Власти Франции отменят масочный режим и комендантский час

Париж, 16 июня. Обязательное ношение масок и комендантский час, введенные на фоне пандемии коронавируса, будут отменены во Франции. Об этом сообщил премьер-министр страны Жан Кастекс.

Французам больше не придется соблюдать масочный режим на улице, поскольку он перестанет действовать с 17 июня. Ношение масок будет необходимо только в некоторых случаях, например, в местах с большим скоплением людей, в очередях или на рынках.

Также масочный режим останется обязательным в помещениях. Комендантский час планируют отменить с 21 июня.

Компания Apple тем временем смягчает ограничительные меры по COVID-19. Привитым покупателям на территории фирменных магазинов в США можно будет не носить маски.