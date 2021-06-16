Журналист кремлевского пула показал пропуск на саммит Путина и Байдена

Женева, 16 июня. Журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов продемонстрировал свой пропуск на переговоры президента России Владимира Путина и главы США Джо Байдена в Швейцарии.

Telegram-канал ведет специальный корреспондент «Комсомольской правды» Дмитрий Смирнов. Он опубликовал фотографию своего пропуска.

«Так выглядит самый главный сегодня пропуск в мире: проходка внутрь виллы La Grange на переговоры Путина и Байдена», — подчеркнул журналист.

Ранее сообщалось, что американский лидер, который недавно прибыл в Женеву, разместился в отеле «Интерконтиненталь». В 1986 году в этом месте состоялась встреча экс-главы США Рональда Рейгана и последнего секретаря ЦК КПСС Михаила Горбачева.