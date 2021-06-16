Косачев рассказал об ожиданиях от переговоров Путина и Байдена

Москва, 16 июня. Саммит президента России Владимира Путина и главы США Джо Байдена может повлиять на подходы РФ к международным вопросам, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев.

На своей странице в Facebook он написал, что встреча президентов двух государств призвана внести ясность в вопрос, есть ли у людей право выбора или пресловутый «порядок, основанный на правилах», так и будет навязываться коллективным Западом.

«С единственной в этом случае перспективой, перспективой дальнейшей деградации международных отношений, как это происходило под чутким «руководством» Вашингтона и Брюсселя все последние 30 лет», — подчеркнул Косачев.

Российский президент прибыл в Женеву на саммит с американским коллегой. Его самолет приземлился в аэропорту города, откуда Путин сразу отправился на виллу Ла-Гранж.