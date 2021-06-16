Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
16 июня 14:58
14:56
Весь мир
«Глубокий кризис»: танцоры танго в Аргентине пожаловались на ограничения из-за COVID-19
14:55
Происшествия
Мосгорсуд оставил под арестом экс-губернатора Пензенской области Белозерцева
14:53
Происшествия
В Сочи избили экс-солиста группы «Лесоповал»
14:53
Шоу-бизнес
Иосиф Пригожин резко высказался о притесняющих звезд молодых блогерах
14:53
Спорт
Игонин о матче Финляндия — Россия на Евро-2020: Мы пока еще ничего не потеряли
14:53
Политика
Охрана попросила журналистов удалиться перед переговорами Путина и Байдена
14:52
Происшествия
Сбитая насмерть автобусом в Химках девочка была из многодетной семьи
14:51
Общество
В России предложили ужесточить доступ к порнографическим материалам в интернете
14:50
Армия
Зеленский пообещал создать «самую мощную армию» в Европе
14:50
Весь мир
На гей-параде у памятника Советской армии в Софии издевались над стихами Пушкина
Все новости

Косачев рассказал об ожиданиях от переговоров Путина и Байдена

Политика
Косачев рассказал об ожиданиях от переговоров Путина и Байдена
Global Look Press  /  Federation Council of Russia

Москва, 16 июня. Саммит президента России Владимира Путина и главы США Джо Байдена может повлиять на подходы РФ к международным вопросам, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев.

На своей странице в Facebook он написал, что встреча президентов двух государств призвана внести ясность в вопрос, есть ли у людей право выбора или пресловутый «порядок, основанный на правилах», так и будет навязываться коллективным Западом.

«С единственной в этом случае перспективой, перспективой дальнейшей деградации международных отношений, как это происходило под чутким «руководством» Вашингтона и Брюсселя все последние 30 лет», — подчеркнул Косачев.

Российский президент прибыл в Женеву на саммит с американским коллегой. Его самолет приземлился в аэропорту города, откуда Путин сразу отправился на виллу Ла-Гранж.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Косачев рассказал об ожиданиях от переговоров Путина и Байдена
путин сша косачев байден
Комментировать
Эксклюзив
Мосгорсуд оставил под арестом экс-губернатора Пензенской области Белозерцева
Мосгорсуд оставил под арестом экс-губернатора Пензенской области Белозерцева
Самое популярное
Sohu: уверенная реакция РФ на задержание судна «Амур» испугала Японию
Политика 69478 15 июня 2021
Sohu: уверенная реакция РФ на задержание судна «Амур» испугала Японию
Блогер из РФ приехал во Львов и узнал честное мнение западных украинцев о России
Общество 66552 15 июня 2021
Блогер из РФ приехал во Львов и узнал честное мнение западных украинцев о России
Немецкий политолог заявил об отказе Германии оплачивать гибель украинской ГТС
Общество 61341 14 июня 2021
Немецкий политолог заявил об отказе Германии оплачивать гибель украинской ГТС
Поляки флагом России на Евро-2020 оскорбили чувства украинцев
Спорт 61278 13 июня 2021
Поляки флагом России на Евро-2020 оскорбили чувства украинцев
Military Watch: Россия нашла способ разорить ВВС США
Армия 51675 13 июня 2021
Military Watch: Россия нашла способ разорить ВВС США
Рейтинг@Mail.ru