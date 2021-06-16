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Рубль укрепился в ожидании встречи Путина и Байдена

Экономика
Рубль укрепился в ожидании встречи Путина и Байдена
Федеральное агентство новостей  / 

Эксперты отдела финансовой аналитики ФБА «Экономика сегодня» подготовили прогноз курса рубля, цен на нефть и золото по итогам торгов на мировых биржах 16 июня. Подробнее — в материале ФАН.

Нефть (марка Brent)

Рубль укрепился в ожидании встречи Путина и Байдена
Федеральное агентство новостей  / 

Нефть продолжает показывать восходящую динамику. Вчера вечером и ночью цены на нефть смогли преодолеть отметку в 74 доллара и достигли отметки 74,70 — максимума с октября 2018 года. Аналитики отметили, что росту цен на нефть способствуют восстановление мирового спроса, отмена антиковидных ограничений и массовая вакцинация.

Поддержку ценам оказали данные Американского института нефти о снижении запасов на 8,54 млн баррелей при ожидании в 3 млн. Это говорит об очень высоком спросе на топливо в США. Позитива добавила отмена антиковидных ограничений в нескольких американских штатах, в том числе в Нью-Йорке и Калифорнии, объяснили эксперты.

«Нефть продолжает сохранять восходящее движение, сейчас актуальный диапазон — 73–75 долларов», — считают экономисты.

В среду участники рынка будут следить за официальными данными по запасам нефти и заседанию Федеральной резервной системы (ФРС).

Золото

Рубль укрепился в ожидании встречи Путина и Байдена
ФБА «Экономика сегодня»  / 

Золото серьезно снизило свою активность в преддверии заседания ФРС. Вчерашний день золото провело в диапазоне 1855–1870 долларов. Индекс доллара DXY находится возле отметки 90,5 пункта — он стабилизировался в последние несколько дней и ожидает решения ФРС. Пресс-конференция после заседания американского регулятора прольет свет на то, как в ФРС оценивают всплеск инфляции в 5% в годовом исчислении.

Аналитики не исключают, что в ФРС будут озвучены планы по постепенному сворачиванию стимулирующих мер. Участники рынка ожидают сворачивания стимулов, но и не исключают, что ФРС сохранит свою риторику о характере инфляции. Однако игнорировать высокие показали роста цен уже крайне проблематично, добавили эксперты.

Курс рубля

Рубль укрепился в ожидании встречи Путина и Байдена
Федеральное агентство новостей  / 

Курс рубля зависит от итогов встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. Если будут достигнуты какие-то реальные договоренности, то для рубля и всего российского финансового рынка это будет позитивом, так как снизит геополитическую напряженность, объяснили аналитики.

Рубль может продолжить восходящую тенденцию и дальше укрепляться. Эксперты не исключили рост рубля до отметки 71 рубль за доллар. Накануне рубль находился в диапазоне 71,75–72,30 рубля за доллар, утром фактически рубль закрепился на отметке 72. Аналитики считают, что диапазон от 71 до 72,50 рубля продолжает быть актуальным.

Ранее экономист, официальный представитель социального проекта Humanity Андрей Лобода отметил, что экономика России и других крупнейших стран мира набирает обороты, а стоимость нефти уже превысила отметки допандемийного уровня. По его словам, такие высокие цены на нефть, очевидно, не прогнозировались в бюджете России.

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нефть экономика золото рубль
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