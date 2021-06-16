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Экс-гендиректора аэропорта в Якутске приговорили к 13 годам заключения за взятку

Происшествия
Экс-гендиректора аэропорта в Якутске приговорили к 13 годам заключения за взятку
pixabay.com

Якутск, 16 июня. Суд приговорил бывшего гендиректора АО «Аэропорт Якутск» Николая Местникова к 13 годам лишения свободы за получение взятки в размере 3,5 млн рублей.

Также Местников должен выплатить штраф в размере 26,4 млн рублей, сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры. Приговор в законную силу еще не вступил.

По версии следствия, подозреваемый получил вознаграждение, которое превышало сумму в 3,5 млн рублей, от коммерческой организации. Она занималась коммунальным обслуживанием аэропорта. Взятку Местников получил, чтобы аэропорт и впредь прибегал к услугам этой компании. Во время суда мужчина виновным себя не признал.

Предприимчивых адвокатов из Приморья отправят в колонию, сообщало идание Deita.ru. Они вымогали деньги с подсудимого якобы для дачи взятки следствию и судьям.

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