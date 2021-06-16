Полицейские в Дагестане раскрыли 75% всех совершенных преступлений

Махачкала, 16 июня. За первые четыре месяца 2021 года дагестанские полицейские раскрыли 75% совершенных в республике преступлений. Значительная их часть была связана с распространением наркотиков.

«Количество преступлений у нас в республике с каждым годом не уменьшается. С января по апрель в Дагестане совершено 7045 преступлений, в прошлом году было 6112. Однако растет и число раскрытых преступлений — 5308 против 4625 в 2020 году», — рассказала в эфире РГВК «Дагестан» инспектор отдела деятельности участковых и подразделений по делам несовершеннолетних регионального МВД, майор полиции Зульфия Умаханова.

Она уточнила, что в основном преступления совершаются лицами в возрасте от 16 до 30 лет. При этом в текущем году за распространением наркотиков были пойманы двое несовершеннолетних детей.

«Преступления совершают люди в возрасте от 16 до 30 лет. В основном они по линии наркомании. Очень много молодых людей сейчас занято в обороте наркотиков. По линии наркомании у нас совершено 970 преступлений с участием 74 женщин и двоих несовершеннолетних», — отметила майор полиции.

Ранее ФАН сообщал, что с начала текущего года органами правопорядка Дагестана зафиксировано более 60 случаев самовольного ухода несовершеннолетних детей из дома. Большая часть сбежавших детей — девочки.