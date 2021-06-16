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СМИ: COVID-19 возник в США еще в декабре 2019 года

США
СМИ: COVID-19 возник в США еще в декабре 2019 года
Федеральное агентство новостей  /  Полина Цыбулько

Вашингтон, 16 июня. Первые случаи COVID-19, возможно, возникли в США еще в декабре 2019 года. Об этом сообщает агентство The Associated Press.

Результаты анализов крови, сделанных в начале 2020 г. у 24 тысяч американцев, показали, что коронавирус был завезен в США уже в декабре 2019 года.

Многие эксперты ставят под сомнение итоги исследования, однако федеральные власти начинают принимать тот факт, что небольшое количество инфицирований могло произойти до 2020 года.

«Возможно, были редкие и спорадические заражения, о которых власти не знали. Но они не были широко распространены до февраля 2020 года», — заявила представитель Службы контроля и профилактики заболеваний (CDC) Натали Торнберг.

Еще один научный материал, опубликованный CDC 20 декабря 2020 года, доказал, что некоторые из 7000 жителей США, чьи результаты анализа были обработаны, заразились коронавирусом в середине декабря 2019 года.

COVID-19 был впервые официально зарегистрирован 19 января, когда мужчина, вернувшийся в Вашингтон из Уханя четырьмя днями ранее, обратился в больницу. В связи с этим до последних исследований предполагалось, что первая вспышка коронавируса появилась в США между серединой января и началом февраля.

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сша пандемия коронавирус
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