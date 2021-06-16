Байден заселился в отель «Интерконтиненталь», где встречались Горбачев и Рейган

Женева, 16 июня. Глава США Джо Байден, который недавно прибыл в Женеву для саммита с президентом РФ Владимиром Путиным, разместился в отеле «Интерконтиненталь».

Отмечается, что в 1986 году в этом месте встречались Рональд Рейган и Михаил Горбачев, которые тогда занимали посты президента США и секретаря ЦК КПСС соответственно.

На данный момент отель похож на неприступную крепость, передает издание «Известия». Перед подъездами разместили бетонные блоки, а на территории регулярно дежурит полиция.

Ранее сообщалось, что во время встречи с Байденом в Женеве, Владимир Путин займет «место хозяина». Во время переговоров российский лидер будет сидеть справа. Длительность саммита составит около пяти часов.