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Ультиматум Западу: Киев пригрозил создать сильную армию и решить проблему Донбасса

Весь мир
Ультиматум Западу: Киев пригрозил создать сильную армию и решить проблему Донбасса
Федеральное агентство новостей  / 

Президент Украины Владимир Зеленский пригрозил, что создаст «самую мощную армию» на территории Европы, если Запад не поможет стране с конфликтом в Донбассе. Военный эксперт Борис Рожин рассказал в интервью ФАН, почему у Киева ничего не получится.  

Глава украинского государства Владимир Зеленский выдвинул Западу ультиматум: если иностранные державы прекратят поддерживать страну в конфликте с республиками Донбасса, ей придется создать «самую мощную армию в Европе» и «решать проблему самостоятельно». Об этом он заявил в интервью иностранным изданиям, текст которого опубликован на сайте официального интернет-представительства президента Украины.

По словам политика, речь идет о техническом и войсковом превосходстве, которое будет достигнуто при помощи человеческого потенциала. При этом он подчеркнул, что «ничего хорошего в этом нет», так как Украина прекратит развиваться в иных сферах.

«И если Украина будет самостоятельно решать эту глобальную проблему, у нас не будет иного пути, чем превратиться в очень крепкую, мощную с точки зрения техники и войск армию в Европе. Вместо того, чтобы становиться учеными, технологически развивать свою страну, люди будут думать о том, как защищать семью, дом», — пояснил Зеленский.

Ультиматум Западу: Киев пригрозил создать сильную армию и решить проблему Донбасса
president.gov.ua  / Офис Президента Украины

Он добавил, что сейчас украинцы гибнут в Донбассе за принципы, которые отстаивают НАТО и Евросоюз, и пригрозил Европе риском возникновения новых конфликтов вблизи их границ в случае невмешательства.

«Это война в Европе, но умирают и украинцы. И это несправедливо», — посетовал президент.

Военный эксперт Борис Рожин в интервью Федеральному агентству новостей сообщил, зачем киевские власти делают милитаристские заявления. По его словам, таким образом Украина хочет привлечь к себе внимание. Эксперт напомнил, что в свое время бывший президент Петр Порошенко уже заявлял о том, что ему удалось сделать из Вооруженных сил Украины самую сильную армию в Европе. По его словам, непонятно, куда за годы президентства Зеленского ВСУ растеряли весь свой потенциал.  

«Мы видим продолжение накрывающейся истерики после того, как Вашингтон отказался проводить встречу с Зеленским перед саммитом Россия — США. Украина всячески пыталась сделать так, чтобы Белый дом обратил на нее внимание. Но Америка отказалась, заявив, что встреча президентов Украины и США может пройти только в июле — после переговоров с российским лидером. Поэтому в последние дни мы видим целую серию заявлений о том, что Украину могут бросить, что Киев не признает никаких договоренностей, касающихся их страны. Теперь украинские власти заявляют о создании самой сильной армии в Европе. Напомню, что она при Порошенко уже была «самой сильнейшей» в Европе. Поэтому все подобные заявления для внутреннего потребления, и они призваны напомнить Западу, что есть украинская позиция, которые США должны учитывать», — сказал собеседник ФАН.

Ультиматум Западу: Киев пригрозил создать сильную армию и решить проблему Донбасса
flickr.com  / Ministry of Defense of Ukraine

Эксперт рассказал, почему мечты Украины о самой сильной армии в Европе и захвате Донбасса обречены на провал. По его мнению, для этого у страны нет средств.

«Что касается создания «самой сильной армии» в Европе? Если посмотреть на военные украинские документы, которые попадают в Сеть, видно, что даже сейчас ВСУ испытывают большие проблемы с не пополнением штата, невыплатой довольствия и так далее. Кроме того, новая техника фактически не поступает в украинскую армию, поэтому Киев постоянно требует от Запада предоставить ему военную помощь. Но приходит старая техника — какие-то катера, винтовки. У Киева также есть серьезные проблемы с производством боевых машин пехоты (БМП) и ракет для реактивных систем залпового огня. Эти проблемы связаны со слабой оборонной промышленностью. Ее модернизация требует большого вложения средств, которых у Киева просто нет. Поэтому армия Украины сегодня очень слабая», — резюмировал Борис Рожин.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о том, что после встречи президента России Владимира Путина и лидера США Джо Байдена Украину ждут еще более тяжелые времена.

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донбасс украина зеленский
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