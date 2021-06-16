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Американский профессор предсказал возвращение послов России и США

Политика
Американский профессор предсказал возвращение послов России и США
ИА «Политика Сегодня»  /  Ягудаев Владимир

Женева, 16 июня. После переговоров президента РФ Владимира Путина и главой США Джо Байденом возобновится полноценная дипломатическая работа. Об этом заявил профессор из США Алан Кафруни.

Предстоящая встреча президента России Владимира Путина и главы Белого дома Джо Байдена не вызывает особых надежд ни у самих президентов, ни у экспертного сообщества. Большая часть политического истеблишмента воспринимает двусторонний саммит как политическую необходимость для обозначения «красных линий».

Рассуждая о будущих перспективах дипмиссий после встречи глав двух держав Владимира Путина и Джо Байдена, профессор в области международных отношений колледжа Гамильтона Алан Кафруни предположил, что произойдет возвращение посла России в США и американского посла в Москву.

Речь идет о российском дипломате Анатолии Антонове и представителе дипмиссии США Джоне Салливане. После напряжения взаимоотношений между Россией и США оба дипломата были вынуждены вернуться к себе на родину. Профессор Кафруни убежден, что после саммита Путина с Байденом деятельность дипломатических миссий между Москвой и Вашингтоном будет восстановлена в полном объеме.

«По меньшей мере мы можем рассчитывать на возобновление полноценных дипломатических отношений и возвращение дипломатов в Вашингтон и Москву», — уточнил Кафруни.

Двусторонний саммит между Путиным и Байденом состоится сегодня, 16 июня на вилле Ла Гранж в Женеве. Это первая официальная встреча лидеров с момента вступления Байдена на пост главы государства.

Ранее ФАН писал о том, что Джо Байден привез в Женеву план «тотальной войны» с Россией под флагом нью-атлантизма.

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Владимир Путин Джо Байден саммит в женеве ожидания от переговоров двух лидеров
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