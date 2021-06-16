Инженер из Китая создал оборудованный системой автопилота велосипед

Пекин, 16 июня. Китайский инженер Чжихуэй Цзюнь смог разработать систему автопилота и балансировки для электровелосипеда.

Специалист отметил, что эти два устройства обеспечивают состояние равновесия и могут фиксировать препятствия на дороге. Также даже небольшие отклонения фиксируют датчики акселерометра и гироскопа.

Балансировкой служит тяжелое колесо под седлом. Кроме того, велосипед оборудован камерой с высоким разрешением и устройством, которое управляет поворотом руля.

Австралийские ученые ранее создали самый теплостойкий материал в мире. Новая разработка представляет собой сплав скандия, алюминия и вольфрама.