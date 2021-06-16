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Экспозиция выставки «Зброя та безпека» в Киеве вынесла приговор ОПК Украины

  /   Обновлено: 16 июня 2021 14:45
Политика
Экспозиция выставки «Зброя та безпека» в Киеве вынесла приговор ОПК Украины
facebook.com  /  @expo.weapon

Экспозиция открывшейся вчера в Киеве 17-й международной специализированной выставки «Зброя та безпека» выглядит как настоящий приговор украинскому ОПК, «доедающему» последние остатки советского задела.

К такому выводу пришел обозреватель ФАН, проанализировавший несколько характерных для ОПК Украины изделий, представленных на киевской выставке.

Но если присмотреться…

15 июня в Киеве открылась 17-я международная специализированная выставка «Зброя та безпека», посвященная достижениям украинского ОПК. При всей его заведомой ангажированности мероприятие позволяет довольно точно определить основные тенденции, доминирующие в украинском военно-промышленном комплексе. Понять, так сказать, куда движется «оборонка» Украины — наследница могучего советского ОПК.

Так вот, судя по тому, что эта «оборонка» выкатила на нынешней выставке, она уверенно движется… в пропасть. Непрофессионал это заметит не сразу, поскольку модельный ряд представлен яркий, а его подача — шумная и помпезная. Но если присмотреться…

Например, едва ли не главная премьера выставки этого года — футуристического вида крылатое пластиковое изделие, по своим обводам удивительно напоминающее уменьшенный X-47B — многоцелевой ударный БПЛА производства американской компании Northrop Grumman. Но нет, это не «сорок седьмой» made in USA. Это многоцелевой ударный «сверхбыстрый» стелс-БПЛА ACE ONE, «зроблений на Україні» ранее никому не известной международной компанией ACE под руководством бывшего гендира ГП «Антонов» Александра Лося и экс-главы космического агентства Украины Владимира Усова.

Точнее говоря, это модель многоцелевого ударного «сверхбыстрого» и так далее, к которой прилагается бравурный комментарий того же Усова:

«В своем классе боевых беспилотников, которые могут переносить вооружение до 1 тонны, ACE ONE должен стать №1!»

— и не менее бравурный мультфильм, в котором 3D-изображение беспилотника победоносно громит вражеские пиксели.

Все. Этого хватило для национальной украинской сенсации: «Ура, перемога!» Кто и где будет заниматься постройкой ACE ONE, где Украина возьмет для этого необходимые комплектующие, которые — внезапно! — не выпускаются украинским ОПК, а главное — откуда «незалежная» возьмет деньги на реализацию проекта? Ответы на эти вопросы ликующих корреспондентов украинских СМИ не интересовали. Моделька есть, разработчики божатся (если им дадут гроши) уже через 9 месяцев (!) поднять ACE ONE на крыло, так чего еще нужно?

Американцы, закрывшие свой проект X-47B из-за его запредельной дороговизны, и Россия, доводящая до ума свой стелс-БПЛА С-70 «Охотник» с 2012 года, смотрят на шоу с украинским ACE ONE с некоторым недоумением.

Уровень охмурения масс — какой-то ранний «МММ», простите. И ведь верят.

Экспозиция выставки «Зброя та безпека» в Киеве вынесла приговор ОПК Украины
facebook.com  / @expo.weapon

Еще один пример того, что пушкинская сентенция «Ах, обмануть меня не трудно!.. Я сам обманываться рад!» применительно к «Зброя та безпека 2021» актуальна как никогда, — это реакция украинских медиа на стенд Lockheed Martin Corporation. Его появление на выставке вызвало сенсацию с громкими заголовками «Україні презентують винищувачі F-16». На основании последних можно было сделать вывод, что американцы готовы поставлять украинским ВВС многофункциональный легкий истребитель четвертого поколения F-16 Fighting Falcon.

Ура, новая перемога? Нет, конечно. Потому что если дать себе труд ознакомиться не с заголовком, а с текстом новости, то внезапно выяснится, что Lockheed Martin Corporation привезла на выставку лишь небольшую модель своего истребителя. И все. При желании, конечно, даже в этом можно обнаружить «особый символизм», «мощный сигнал Кремлю» и «американскую руку помощи» — в конце концов, как писали классики: «Кому и кобыла невеста». Но на знатную перемогу все эти страсти вокруг настольного моделизма все же как-то не тянут.

В ту же степь — «наши национальные мечты» — можно отнести и стенд с изображениями бразильских легких турбовинтовых штурмовиков Embraer EMB-314 Super Tucano. О том, что перспективы появления последних в составе ВВС Украины весьма туманны, ФАН уже писал.

Экспозиция выставки «Зброя та безпека» в Киеве вынесла приговор ОПК Украины
wikipedia.org  / Pavlo1/CC BY-SA 3.0

И смех и грех

Впрочем, есть еще более вопиющие случаи, когда, фигурально выражаясь, украинской общественности «продают» даже не модельку, а вообще пустой воздух. Скажем, среди тем экспозиции, по которым допускается участие в выставке, фигурируют… подводные лодки. Кроме как в перечне возможной тематики выставки, «підводні човни» не фигурируют нигде.

Ну, потому что единственная субмарина ВМС Украины — винтажная U01 «Запоріжжя» — до сих пор украшает собой севастопольскую бухту, забрать ее оттуда украинские адмиралы не торопятся, а других подлодок «незалежной» никто не предлагает. Да и вообще в ВМСУ отсутствуют кадры, соответствующая инфраструктура и средства, чтобы использовать «підводні човни».

Но мечтать о собственных подлодках украинским турбопатриотам все эти обстоятельства ничуть не мешают. Поэтому в пабликах «незалежной» всерьез обсуждается вброс о том, что если в списке возможных тем выставки субмарины есть, но никаких материалов о них нет, значит… Значит эти материалы рассматриваются в закрытом режиме! Особо секретном. Особо доверенными лицами. Таков хитрый план!

И смех и грех, конечно.

Экспозиция выставки «Зброя та безпека» в Киеве вынесла приговор ОПК Украины
facebook.com  / @expo.weapon

«Но ведь есть же на выставке и реальные изделия — те, что в железе?» — спросит нас читатель. Конечно, есть. Приведем пару наиболее характерных примеров.

Основной боевой танк Т-84БМ «Оплот» — вершина украинского танкостроения, точнее украинского «перепила» советского основного танка Т-80УД. Довести машину до приемлемого уровня надежности у украинского ОПК никак не получается, равно как и запустить танк в большую серию.

В 2011-м украинцам удалось «сосватать» 49 «Оплотов» Таиланду. Тот контракт, с колоссальными задержками и громкими скандалами, ОПК Украины выполнял аж по 2018 год включительно.

Техническое состояние «Оплотов» лучше всех охарактеризовал, пожалуй, украинский танкист, участвовавший в 2018-м в международных соревнованиях танковых взводов армий стран Запада Strong Europe Tank Challenge.

«Лажа есть лажа», — заявил танкист.

Ни убавить, ни прибавить. Технологический цикл выпуска одного «Оплота» на Украине составляет не менее 9 месяцев!.. О каком-то массовом перевооружении «Оплотами» украинских «панцерваффе» речи не идет, поэтому украинцы надеются продать свой танковый «шедевр» Египту. Но египетские военные относятся к подобной перспективе с большой опаской и все чаще с интересом посматривают в сторону российских Т-90.

БМП «Кевлар-Е». Ну, как БМП… Прототип. ВСУ испытывают хронический дефицит запчастей к выпущенным еще в СССР 122-мм самоходным артиллерийским установкам 2С1 «Гвоздика». По причине износа и выхода из строя артиллерийской матчасти все больше украинских «Гвоздик» выбывает из строя.

Но шасси-то у них остаются вполне работоспособными! В корпорации «УкрИннМаш» решили не разбрасываться подобным богатством и на базе шасси САУ 2С1 замастрячили прототип эрзац-БМП «Кевлар-Е». Смотрится лихо, но перспективы того, что данное изделие пойдет в серию, — весьма смутные.

Настоящий приговор

Вообще, отсутствие крупносерийного, а то и просто серийного производства представленных на выставке изделий украинского ОПК — это лейтмотив выставки «Зброя та безпека-2021». То есть главная выставка «военных мрий» Украины представляет собой или ничего не значащие строчки в списке тем, или модели, или «музей единичных образцов».

Спустя семь лет после «Евромайдана» это выглядит как настоящий приговор украинскому ОПК, «доедающему» последние остатки советского задела и неспособному поставлять в ВСУ новейшие образцы вооружения и военной техники.

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всу украина опк зброя та безпека
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