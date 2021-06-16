Путин прибыл на женевскую виллу Ла-Гранж, где он встретится с Байденом

Женева, 16 июня. Президент России Владимир Путин приехал на женевскую виллу Ла-Гранж, где состоится его встреча с американским лидером Джо Байденом.

Главу государства встретил президент Швейцарии Ги Пармелен, который ранее тоже прибыл к месту проведения российско-американского саммита. Президенты пожали друг другу руки и сделали совместную фотографию.

Пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков заявил, что переговоры Путина и Байдена будут не из простых. По его словам, у России накопилось много вопросов к США по части двусторонних отношений.