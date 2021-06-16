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Кот-оракул предсказал победу сборной России в матче против Финляндии

Общество
Кот-оракул предсказал победу сборной России в матче против Финляндии

Белый пушистый кот по кличке Ахилл живет в Эрмитаже, уже давно он является уважаемым спортивным экспертом. Последнее его предсказание сбылось 12 июня, когда российская сборная проиграла в матче против Бельгии. Кот тогда сделал ставку именно на победы противников России.

Сегодня Ахилл сделал новый прогноз, без колебаний выбрав миску с лакомством, стоящую рядом с российским флагом. Сотрудники Эрмитажа и все болельщики жмут кулачки за победу наших футболистов в игре против финнов. 

«Ахилл обязательно посетит футбольный матч в фан-зоне. Там ему будет комфортно, он посмотрит игру на большом экране, будет болеть вместе со всеми болельщиками за сборную России», — рассказали сотрудники Эрмитажа.

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футбол россия финляндия ахилл евро-2020
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