Российская делегация прибыла в Женеву с подарочными пакетами

Женева, 16 июня. Члены российской делегации прибыли на саммит Россия — США с подарочными наборами.

Видео с места событий выложил журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов. На кадрах видно, как российские делегаты несут большие пакеты. Смирнов предположил, что в них находятся подарки для американских коллег.

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин не сдавал тест на COVID-19 перед поездкой в Женеву. Вместе с тем в Кремле уточнили, что российский лидер регулярно проходит тестирование.