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Путин снял пиджак и на «аурусе» поехал к вилле Ла-Гранж

Политика
Путин снял пиджак и на «аурусе» поехал к вилле Ла-Гранж
kremlin.ru  /  Пресс-служба Кремля

Женева, 16 июня. Президент России Владимир Путин сошел с трапа самолета и отправился на женевскую виллу Ла-Гранж, где он встретится с американским коллегой Джо Байденом.

Начался визит российского лидера в Швейцарию. СМИ публикуют первые кадры, на которых видно, что Владимир Путин спускается по трапу, после чего снимает пиджак, садится в автомобиль Aurus и отправляется на встречу с Байденом.

Ранее сообщалось, что назван расширенный состав США на саммите в Женеве. Кроме Джо Байдена в переговорах примут участие еще пять человек.

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путин россия сша байден швейцария
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