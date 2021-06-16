Путин снял пиджак и на «аурусе» поехал к вилле Ла-Гранж

Женева, 16 июня. Президент России Владимир Путин сошел с трапа самолета и отправился на женевскую виллу Ла-Гранж, где он встретится с американским коллегой Джо Байденом.

Начался визит российского лидера в Швейцарию. СМИ публикуют первые кадры, на которых видно, что Владимир Путин спускается по трапу, после чего снимает пиджак, садится в автомобиль Aurus и отправляется на встречу с Байденом.

Ранее сообщалось, что назван расширенный состав США на саммите в Женеве. Кроме Джо Байдена в переговорах примут участие еще пять человек.