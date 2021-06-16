Шерин предрек победу Путина в «украинском» раунде саммита Россия — США

Американские политики понимают только уроки силы. Об этом в преддверии встречи президента РФ Владимира Путина с его коллегой Джо Байденом в Женеве в интервью ФАН заявил депутат Госдумы Александр Шерин.

«Вопрос о попытках присоединить Украину к альянсу НАТО на встрече президентов России и США будет обозначен с большой вероятностью. Если этого не сделает Байден, эту тему обязательно поднимет Владимир Путин», — уверен парламентарий.

По мнению Шерина, чтобы заочно победить большого противника, нужна подготовка. Потенциальный враг должен видеть, что произошло с тем, кто напал на его оппонента. Показательное наказание агрессора за его дерзость дает понять остальным, что с Россией не нужно ссориться.

«Когда-то СССР втянулся в затяжную войну с Финляндией. Это создало неправильные впечатления у Гитлера о том, что Советский Союз слаб и его можно победить. Нам это стоило неимоверных затрат и потерь людских ресурсов. Наша страна сломила фашистскую Германию, но победа стоила очень дорого», — напомнил военный.

В 2008 году весь мир увидел эффективность российских армейских подразделений при отражении агрессии Грузии на территории Южной Осетии и Абхазии. Поэтому, по словам депутата, в 2014 году при защите Россией прав и свобод русскоязычного населения Крыма никто не осмелился вмешиваться в действия нашей страны.

«В последнее время на Россию периодически задираются какие-то маленькие государства. Мы могли бы раздавить их, но Россия организует столы переговоров и призывает всех жить в мире. Увы, мы помним мультик: мыши не слушают большого, сильного и доброго кота Леопольда, они портят ему жизнь», — добавил парламентарий.

США, по словам собеседника ФАН, понимают лишь силу. Александр Шерин подчеркнул, что мы эту силу в полной мере мировому сообществу ни разу не продемонстрировали, хотя поводы в отношениях с Турцией, Азербайджаном и незваными «партнерами» при наведении порядка в Сирии у нас были. Депутат предположил, что на переговорах в Женеве нам будет тяжело, но отступать некуда, поэтому российская сторона добьется своего.

Президент России Владимир Путин встретится с американским коллегой Джозефом Байденом в среду в Женеве. Беседа глав государств пройдет на вилле Ла-Гранж.