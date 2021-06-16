Александр Шерин усомнился в позитивном исходе саммита РФ — США

Саммит Россия — США, стартующий в Женеве, не станет началом курса на улучшение отношений между большими державами. Таким мнением в беседе с ФАН поделился депутат Госдумы, российский военный Александр Шерин.

«Исходя из того, что Российская Федерация на сегодняшний момент очень сдержанно реагирует на определенные выпады в свой адрес и никаких ответных мер не предпринимает, то нас пока никто не будет воспринимать как страну, с которой надо считаться. Пока мы не заставим с нами считаться, ждать каких-то переговоров, каких-то положительных уступок в наш адрес не приходится», — сказал политик.

Федеральное агентство новостей /

Заставить считаться, по его мнению, — это следовать простому правилу: «меньше риторики, больше конкретных действий». В противном случае ждать позитивных изменений от этой или последующих встреч на глобальном уровне точно не стоит.

Как не стоит надеяться и на то, что администрация нынешнего президента США Джо Байдена будет придерживаться договоренностей, которые сегодня, вероятно, будут достигнуты. Ведь, как мы знаем, американцы следуют своим обещаниям ровно до тех пор, пока им это выгодно.

ИА «Политика Сегодня» / Ягудаев Владимир

Встает вопрос: в чем смысл и задача этой, безусловно, исторической встречи, если реальных перспектив на улучшение динамики в отношениях держав нет?

«Смысл — сделать так, чтобы потом никто не обвинял Россию в том, что она не желает садиться за стол переговоров. <…> Ну и мир должен быть спокоен и дальше заниматься пополнением доходов в каких-то странах олигархов, в каких-то странах населения — тут у кого какие цели и задачи ставятся. Для этого нужна мирная и спокойная обстановка, поэтому важно, чтобы лидеры России и США встречались периодически», — резюмировал Шерин.

Ранее ФАН уже писал, что предстоящие переговоры вряд ли приведут к фундаментальным и ощутимым результатам. Однако сама встреча может определить повестку следующих взаимодействий и помочь наконец найти точки сближения.