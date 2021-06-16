Кедми заявил о серьезной работе разведок на встрече Путина и Байдена

Женева, 16 июня. Встреча президента России Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена привлекает особое внимание мировых разведок, считает экс-глава спецслужбы «Натив» Яков Кедми.

К Саммиту в Женеве, без преувеличения, прикован взгляд всего мира. Учитывая важность переговоров глав РФ и США, будут предприняты беспрецедентные меры безопасности, воздушное пространство над Женевой закрыто, а на охрану президентов выделено более тысячи военнослужащих.

Политолог Яков Кедми в эфире Youtube-каналу «Sputnik на русском» утверждает, что у таких повышенных мер есть два основания. Во-первых, это стандартный протокол, когда каждая сторона оценивает меры и формы угроз охраняемым лицам и планирует системы защиты, координируя их с местными властями и с другой стороной. Во-вторых, саммит Путина и Байдена привлекает особенно повышенный интерес разведок ведущих стран мира.

«Все шпионят за всеми, и там будет очень серьезная работа разведывательных учреждений тех стран мира, которые в этом заинтересованы, потому что очень многие хотят знать, что там говорят», — отмечает Кедми.

По словам эксперта, Женева является крайне широким полем для борьбы между европейскими, американскими, китайскими и другими разведками, поэтому нет ничего удивительного в том, что каждая сторона переговоров прикладывает все возможные меры, чтобы защитить конфиденциальность переговоров двух президентов.

Ранее сообщалось, что Кедми рассказал о болезненном уроке Путина Западу в Белоруссии.