Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
16 июня 14:56
14:55
Происшествия
Мосгорсуд оставил под арестом экс-губернатора Пензенской области Белозерцева
14:53
Происшествия
В Сочи избили экс-солиста группы «Лесоповал»
14:53
Шоу-бизнес
Иосиф Пригожин резко высказался о притесняющих звезд молодых блогерах
14:53
Спорт
Игонин о матче Финляндия — Россия на Евро-2020: Мы пока еще ничего не потеряли
14:53
Политика
Охрана попросила журналистов удалиться перед переговорами Путина и Байдена
14:52
Происшествия
Сбитая насмерть автобусом в Химках девочка была из многодетной семьи
14:51
Общество
В России предложили ужесточить доступ к порнографическим материалам в интернете
14:50
Армия
Зеленский пообещал создать «самую мощную армию» в Европе
14:50
Весь мир
На гей-параде у памятника Советской армии в Софии издевались над стихами Пушкина
14:49
Политика
Байден рассмеялся в ответ на шутку Путина
Все новости

Кедми заявил о серьезной работе разведок на встрече Путина и Байдена

Политика
Кедми заявил о серьезной работе разведок на встрече Путина и Байдена
Prt Scr youtube.com  /  Россия 24

Женева, 16 июня. Встреча президента России Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена привлекает особое внимание мировых разведок, считает экс-глава спецслужбы «Натив» Яков Кедми.

К Саммиту в Женеве, без преувеличения, прикован взгляд всего мира. Учитывая важность переговоров глав РФ и США, будут предприняты беспрецедентные меры безопасности, воздушное пространство над Женевой закрыто, а на охрану президентов выделено более тысячи военнослужащих.

Политолог Яков Кедми в эфире Youtube-каналу «Sputnik на русском» утверждает, что у таких повышенных мер есть два основания. Во-первых, это стандартный протокол, когда каждая сторона оценивает меры и формы угроз охраняемым лицам и планирует системы защиты, координируя их с местными властями и с другой стороной. Во-вторых, саммит Путина и Байдена привлекает особенно повышенный интерес разведок ведущих стран мира.

«Все шпионят за всеми, и там будет очень серьезная работа разведывательных учреждений тех стран мира, которые в этом заинтересованы, потому что очень многие хотят знать, что там говорят», — отмечает Кедми.

По словам эксперта, Женева является крайне широким полем для борьбы между европейскими, американскими, китайскими и другими разведками, поэтому нет ничего удивительного в том, что каждая сторона переговоров прикладывает все возможные меры, чтобы защитить конфиденциальность переговоров двух президентов.

Ранее сообщалось, что Кедми рассказал о болезненном уроке Путина Западу в Белоруссии.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Кедми заявил о серьезной работе разведок на встрече Путина и Байдена
путин байден разведка женева саммит кедми
Комментировать
Эксклюзив
Мосгорсуд оставил под арестом экс-губернатора Пензенской области Белозерцева
Мосгорсуд оставил под арестом экс-губернатора Пензенской области Белозерцева
Самое популярное
Sohu: уверенная реакция РФ на задержание судна «Амур» испугала Японию
Политика 69478 15 июня 2021
Sohu: уверенная реакция РФ на задержание судна «Амур» испугала Японию
Блогер из РФ приехал во Львов и узнал честное мнение западных украинцев о России
Общество 66552 15 июня 2021
Блогер из РФ приехал во Львов и узнал честное мнение западных украинцев о России
Немецкий политолог заявил об отказе Германии оплачивать гибель украинской ГТС
Общество 61341 14 июня 2021
Немецкий политолог заявил об отказе Германии оплачивать гибель украинской ГТС
Поляки флагом России на Евро-2020 оскорбили чувства украинцев
Спорт 61278 13 июня 2021
Поляки флагом России на Евро-2020 оскорбили чувства украинцев
Military Watch: Россия нашла способ разорить ВВС США
Армия 51675 13 июня 2021
Military Watch: Россия нашла способ разорить ВВС США
Рейтинг@Mail.ru