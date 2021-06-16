Кадыров посоветовал Байдену оставаться человеком и дружить с Россией

Грозный, 16 июня. Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров дал интервью радио «Комсомольская правда» в преддверии саммита России США в Швейцарии. Кадыров дал президенту США совет и предостережение.

Чеченский лидер подчеркнул, что если Вашингтон не учтет российскую позицию, то у Москвы есть «рычаг воздействия». Он предупредил, что с Россией лучше дружить и находить общий язык, иначе «мы покажем, на что способны».

«Заставим с нами считаться. Россия — великая держава. И наш президент — самый лучший и сильный», — заявил Кадыров.

Американскому президенту Кадыров посоветовал «оставаться человеком» и не повторять ошибок своего предшественника. Отношения с Россией должны быть дружескими, братскими, подчеркнул глава Чечни, их нужно выстраивать, договариваться. Президент России всегда будет отстаивать интересы своей державы, политические и экономические, подытожил Кадыров.

Встреча на высшем уровне России и США пройдет 16 июня в Женеве. Президенты двух стран встретятся в поместье Ла-Гранж и обсудят стратегические вопросы, российско-американские отношения, борьбу с пандемией и ситуацию в Европе.

Рамзан Кадыров не считает себя антагонистом Владимира Путина и резко осудил журналистов, которые неправильно интерпретировали его слова, тем самым противопоставив его главе государства.