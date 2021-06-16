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Сборная России сыграет против финнов в красной форме

  /   Обновлено: 16 июня 2021 14:45
Евро 2020
Сборная России сыграет против финнов в красной форме
Global Look Press  /  Igor Russak

Санкт-Петербург, 16 июня. Игроки национальной команды России на матч со сборной Финляндии в рамках второго тура группового этапа Евро-2020 выйдут в красной форме.

В официальном Twitter-аккаунте сборной России появилась публикация, из которой стало ясно, что на игру с финнами вратарь России выйдет в черной форме, а игроки — в красной. Матч состоится на петербургском стадионе «Газпром Арена» в 16:00.

Первую игру в рамках чемпионата Европы сборная России провела в белой форме. Встреча с национальной командой Бельгии закончилась неудачно со счетом 0:3.

На матч со сборной Финляндии российские болельщики возлагают большие надежды. Однако бывший футболист «Зенита», ЦСКА и «Спартака» Роман Широков предостерег их от разочарования. От отметил, что финны впервые попали на Евро и тут же стали его открытием, победив Данию со счетом 1:0.

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