Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
17 июня 09:10
09:08
Экономика
Торги Мосбиржи открылись с укрепления доллара
09:07
Происшествия
Трамвай насмерть сбил велосипедистку на юго-востоке Петербурга
09:07
Общество
Обширный антициклон вернет в Петербург жаркую погоду
08:58
Политика
«Неуклюжий Байден»: американцы обсудили саммит США и РФ
08:57
Общество
«Мы не хотим твоей войны»: украинцы недовольны милитаризмом Зеленского
08:51
Общество
Психолог рассказала, как облегчить долгое путешествие с детьми
08:46
Общество
«Не слава, а позор Украине»: в Сети возмущены памятником Петлюре в Полтаве
08:44
Евро 2020
Миранчук скромно высказался о победном голе в ворота Финляндии
08:43
Политика
Сенатор от Крыма Ковитиди оценила прошедший саммит в Женеве
08:43
Общество
«Давно пора»: украинцы оценили слова Зеленского о захвате Киева Россией
Все новости

Онищенко поздравил с Днем медика российских эпидемиологов, борющихся с COVID-19

Общество
Онищенко поздравил с Днем медика российских эпидемиологов, борющихся с COVID-19
Федеральное агентство новостей  / 

День медицинского работника (День медика) отмечается в России ежегодно в третье воскресенье июня. В 2021 году праздник приходится на 20 июня.

В преддверии профессионального праздника всех российских медиков первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, доктор медицинских наук, профессор, академик РАН Геннадий Онищенко по традиции поздравляет сотрудников Роспотребнадзора (Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека), а также всех российских эпидемиологов.

Онищенко поздравил с Днем медика российских эпидемиологов, борющихся с COVID-19
Федеральное агентство новостей  / 

Поздравление Геннадия Онищенко с Днем медика

Дорогие соратники и друзья!

В преддверии нашего профессионального праздника — Дня медицинского работника — принято подводить итоги проделанной за год работы.

В основу своей деятельности служба положила указ президента России Владимира Путина №474 от 21 июля 2020 года «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года», где установлена главная национальная цель десятилетия — сохранение населения, здоровье и благополучие людей.

Указом определяются и основные целевые показатели, среди которых — обеспечение устойчивого роста численности населения России, повышение ожидаемой продолжительности жизни россиян до 78 лет, снижение уровня бедности.

Особо хочу отметить, что в результате эффективной работы научных коллективов институтов противоэпидемиологического профиля впервые в Российской Федерации нашими учеными созданы и внедрены в практику отечественного здравоохранения четыре вакцины против новой коронавирусной инфекции COVID-19. При этом вакцинация от коронавируса для российских граждан стала бесплатной, что, безусловно, послужило основой специфической профилактики этого опасного заболевания.

Мы стали единственной страной в мире, которая обеспечила бесплатное тестирование и оказание медицинской помощи гражданам, заболевшим COVID-19. Российской Федерации в числе первых удалось в кратчайшие сроки разработать диагностические тест-системы для определения новой коронавирусной инфекции, обладающие высокой аналитической чувствительностью и диагностической специфичностью. Это помогло службе обеспечить контроль над распространением новой коронавирусной инфекции в нашей стране.

Онищенко поздравил с Днем медика российских эпидемиологов, борющихся с COVID-19
slovodel.com  / 

Весь прошедший год служба возглавляла деятельность всех министерств и ведомств по профилактике коронавирусной инфекции, что позволило не допустить неуправляемого роста заболеваемости.

Во всех регионах страны специалисты службы трудились с риском для жизни и с полной самоотдачей. К сожалению, служба понесла потери — некоторые ее сотрудники ушли из жизни.

Наша задача — увековечить подвиги наших товарищей и помочь их семьям. Государство и общество оценили этот подвиг, многие сотрудники службы получили государственные награды и специальные награды, учрежденные для медицинских работников, — Орден Пирогова и медаль Луки Крымского.

Главная задача службы — создание среди населения популяционного иммунитета. Для этого сотрудники должны своим примером, на примере своих родных и близких показать необходимость вакцинации, неустанно проводить разъяснительную работу о ее необходимости.

Весь накопленный опыт в период пандемии COVID-19 должен быть обобщен и осмыслен в научном плане. Для этого необходимо под эгидой научно-исследовательских учреждений дать возможность сотрудникам защитить свои научные-практические достижения.

Реальное достижение главной национальной цели в масштабах великой страны возможно только совокупными усилиями государственной санитарно-эпидемиологической службы, объединенной историческими традициями отечественной эпидемиологической школы.

Следует незамедлительно принимать решительные меры по сохранению важнейших традиционных направлений в области санитарно-эпидемиологического контроля и надзора, не допуская какой-либо утраты прежних функций.

Сохраняется актуальность проблемы бережного отношения к руководящим кадрам, так как тенденция существенной замены руководителей нередко приводит к потере сложившегося взаимодействия и к возможности утраты авторитета государственной санитарно-эпидемиологической службы.

Онищенко поздравил с Днем медика российских эпидемиологов, борющихся с COVID-19
Федеральное агентство новостей  / 

В канун Дня медицинского работника приветствую и поздравляю всех вас и каждого в отдельности с наступающим профессиональным праздником. Благодарю за беспримерный вклад в обеспечение санитарно-эпидемического благополучия нашей страны в непростых условиях 2020-2021 года.

Желаю здоровья и новых достижений, успехов в избранном служении на благо Отечества, в реализации уникальных профессиональных и человеческих качеств, свойственных нашим сотрудникам. Это высокая степень ответственности за порученное дело, внимание к любым обращениям, забота о подчиненных. Эти лучшие качества наша гуманная профессия позволяет развивать в полной мере.

Наступающий праздничный день мы встречаем с чувством благодарности и уважения к коллегам по профессии, что привносит в нашу деятельность добрые перемены, а в наши дома — благополучие и достаток.

Прошу не забывать о своих наставниках и учителях, наследниками и продолжателями дел которых вы являетесь. Надеюсь, время, проведенное с ними, было лучшим в вашей жизни. Усвоенные правила на личном примере передавайте своим детям и ученикам.

На профессиональном уровне нас многое объединяет. Но главным из этих начал является единственная привилегия — привилегия бескорыстного служения делу государственного санитарно-эпидемиологического надзора и контроля, защите прав потребителей. В нем суть врачебного призвания и врачебного долга.

Поздравляю вас с Днем медицинского работника! Мы ежегодно с 1980-го отмечаем этот праздник в третье воскресенье июня. Праздник посвящен чествованию медиков: эта профессия — самая гуманная, самая востребованная. И, как показала практика, это одна из тех профессий, которые требуют огромного мужества и самоотверженности. Корни врачебной профессии ведут начало от времен формирования древнейшего человеческого сообщества.

Желаю всем российским медикам успешного выполнения профессионального долга, желаю победить невидимого и опасного противника — коронавирусную инфекцию, добиться локализации и ликвидации ее очагов на территории Российской Федерации во имя сохранения жизни и здоровья страждущих.

Вам и вашим близким — здоровья и благополучия на долгие годы. Мира нам всем. Пусть каждый день вдохновляет вас на благие дела, пусть сбудутся все ваши мечты, реализуются самые смелые планы. Счастья, успехов и прекрасного настроения вам в этот праздничный день! Да хранит вас Создатель в мире, согласии и в добром здравии.

«Врач генерала на войне важней», — написал в своем стихотворении поэт Валентин Киреев.

«Какой измерить этот подвиг мерой?
Война со смертью — вечная война,
Ведь доктор и сегодня — это вера
В спасение, и жизнь — ее цена!»

Вернуться назад

Все новости / Общество / Онищенко поздравил с Днем медика российских эпидемиологов, борющихся с COVID-19
роспотребнадзор эпидемиология день медика день медицинского работника онищенко геннадий
Комментировать
Эксклюзив
Годовалая девочка погибла под колесами ростовской легковушки
Годовалая девочка погибла под колесами ростовской легковушки
Самое популярное
​«Байден уже проиграл»: пробежавший по трапу самолета Путин восхитил американцев
Политика 147455 16 июня 2021
​«Байден уже проиграл»: пробежавший по трапу самолета Путин восхитил американцев
Блогер из РФ приехал во Львов и узнал честное мнение западных украинцев о России
Общество 101292 15 июня 2021
Блогер из РФ приехал во Львов и узнал честное мнение западных украинцев о России
Sohu: уверенная реакция РФ на задержание судна «Амур» испугала Японию
Политика 86811 15 июня 2021
Sohu: уверенная реакция РФ на задержание судна «Амур» испугала Японию
Немецкий политолог заявил об отказе Германии оплачивать гибель украинской ГТС
Общество 66307 14 июня 2021
Немецкий политолог заявил об отказе Германии оплачивать гибель украинской ГТС
Зеленский на русском языке ответил на вопрос о Путине
Политика 57616 16 июня 2021
Зеленский на русском языке ответил на вопрос о Путине
Рейтинг@Mail.ru