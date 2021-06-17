Онищенко поздравил с Днем медика российских эпидемиологов, борющихся с COVID-19

День медицинского работника (День медика) отмечается в России ежегодно в третье воскресенье июня. В 2021 году праздник приходится на 20 июня.

В преддверии профессионального праздника всех российских медиков первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, доктор медицинских наук, профессор, академик РАН Геннадий Онищенко по традиции поздравляет сотрудников Роспотребнадзора (Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека), а также всех российских эпидемиологов.

Федеральное агентство новостей /

Поздравление Геннадия Онищенко с Днем медика

Дорогие соратники и друзья!

В преддверии нашего профессионального праздника — Дня медицинского работника — принято подводить итоги проделанной за год работы.

В основу своей деятельности служба положила указ президента России Владимира Путина №474 от 21 июля 2020 года «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года», где установлена главная национальная цель десятилетия — сохранение населения, здоровье и благополучие людей.

Указом определяются и основные целевые показатели, среди которых — обеспечение устойчивого роста численности населения России, повышение ожидаемой продолжительности жизни россиян до 78 лет, снижение уровня бедности.

Особо хочу отметить, что в результате эффективной работы научных коллективов институтов противоэпидемиологического профиля впервые в Российской Федерации нашими учеными созданы и внедрены в практику отечественного здравоохранения четыре вакцины против новой коронавирусной инфекции COVID-19. При этом вакцинация от коронавируса для российских граждан стала бесплатной, что, безусловно, послужило основой специфической профилактики этого опасного заболевания.

Мы стали единственной страной в мире, которая обеспечила бесплатное тестирование и оказание медицинской помощи гражданам, заболевшим COVID-19. Российской Федерации в числе первых удалось в кратчайшие сроки разработать диагностические тест-системы для определения новой коронавирусной инфекции, обладающие высокой аналитической чувствительностью и диагностической специфичностью. Это помогло службе обеспечить контроль над распространением новой коронавирусной инфекции в нашей стране.

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Весь прошедший год служба возглавляла деятельность всех министерств и ведомств по профилактике коронавирусной инфекции, что позволило не допустить неуправляемого роста заболеваемости.

Во всех регионах страны специалисты службы трудились с риском для жизни и с полной самоотдачей. К сожалению, служба понесла потери — некоторые ее сотрудники ушли из жизни.

Наша задача — увековечить подвиги наших товарищей и помочь их семьям. Государство и общество оценили этот подвиг, многие сотрудники службы получили государственные награды и специальные награды, учрежденные для медицинских работников, — Орден Пирогова и медаль Луки Крымского.

Главная задача службы — создание среди населения популяционного иммунитета. Для этого сотрудники должны своим примером, на примере своих родных и близких показать необходимость вакцинации, неустанно проводить разъяснительную работу о ее необходимости.

Весь накопленный опыт в период пандемии COVID-19 должен быть обобщен и осмыслен в научном плане. Для этого необходимо под эгидой научно-исследовательских учреждений дать возможность сотрудникам защитить свои научные-практические достижения.

Реальное достижение главной национальной цели в масштабах великой страны возможно только совокупными усилиями государственной санитарно-эпидемиологической службы, объединенной историческими традициями отечественной эпидемиологической школы.

Следует незамедлительно принимать решительные меры по сохранению важнейших традиционных направлений в области санитарно-эпидемиологического контроля и надзора, не допуская какой-либо утраты прежних функций.

Сохраняется актуальность проблемы бережного отношения к руководящим кадрам, так как тенденция существенной замены руководителей нередко приводит к потере сложившегося взаимодействия и к возможности утраты авторитета государственной санитарно-эпидемиологической службы.

Федеральное агентство новостей /

В канун Дня медицинского работника приветствую и поздравляю всех вас и каждого в отдельности с наступающим профессиональным праздником. Благодарю за беспримерный вклад в обеспечение санитарно-эпидемического благополучия нашей страны в непростых условиях 2020-2021 года.

Желаю здоровья и новых достижений, успехов в избранном служении на благо Отечества, в реализации уникальных профессиональных и человеческих качеств, свойственных нашим сотрудникам. Это высокая степень ответственности за порученное дело, внимание к любым обращениям, забота о подчиненных. Эти лучшие качества наша гуманная профессия позволяет развивать в полной мере.

Наступающий праздничный день мы встречаем с чувством благодарности и уважения к коллегам по профессии, что привносит в нашу деятельность добрые перемены, а в наши дома — благополучие и достаток.

Прошу не забывать о своих наставниках и учителях, наследниками и продолжателями дел которых вы являетесь. Надеюсь, время, проведенное с ними, было лучшим в вашей жизни. Усвоенные правила на личном примере передавайте своим детям и ученикам.

На профессиональном уровне нас многое объединяет. Но главным из этих начал является единственная привилегия — привилегия бескорыстного служения делу государственного санитарно-эпидемиологического надзора и контроля, защите прав потребителей. В нем суть врачебного призвания и врачебного долга.

Поздравляю вас с Днем медицинского работника! Мы ежегодно с 1980-го отмечаем этот праздник в третье воскресенье июня. Праздник посвящен чествованию медиков: эта профессия — самая гуманная, самая востребованная. И, как показала практика, это одна из тех профессий, которые требуют огромного мужества и самоотверженности. Корни врачебной профессии ведут начало от времен формирования древнейшего человеческого сообщества.

Желаю всем российским медикам успешного выполнения профессионального долга, желаю победить невидимого и опасного противника — коронавирусную инфекцию, добиться локализации и ликвидации ее очагов на территории Российской Федерации во имя сохранения жизни и здоровья страждущих.

Вам и вашим близким — здоровья и благополучия на долгие годы. Мира нам всем. Пусть каждый день вдохновляет вас на благие дела, пусть сбудутся все ваши мечты, реализуются самые смелые планы. Счастья, успехов и прекрасного настроения вам в этот праздничный день! Да хранит вас Создатель в мире, согласии и в добром здравии.

«Врач генерала на войне важней», — написал в своем стихотворении поэт Валентин Киреев.