Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
16 июня 13:28
13:27
Происшествия
ФСБ задержала членов этнической группировки в ЕАО
13:25
Шоу-бизнес
Бывшая возлюбленная Бена Аффлека закрутила роман с директором Tinder
13:20
Общество
Барецкий предсказал победу России в матче с Финляндией путем гадания на гробах
13:17
Экономика
Российская нефтянка вышла победителем из мирового энергетического кризиса
13:17
Шоу-бизнес
Лолита рассказала, почему Пугачева и Киркоров доверили ей объявить об их разводе
13:17
Происшествия
ФАН выяснил причину вынужденной посадки самолета рейса Тюмень — Петербург
13:17
Шоу-бизнес
Прилепин сравнил карьеру Бузовой во МХАТе с успехами Саши Грей в кино
13:17
Происшествия
Обвиняемую в изнасиловании школьницы на Алтае отпустили из СИЗО
13:16
Политика
Путин прилетел в Женеву на встречу с Байденом
13:16
Происшествия
Подозреваемый в убийстве двух женщин в Новой Москве был влюблен в одну из них
Все новости

Режиссер Роман Цурцумия умер в 79 лет

Общество
Режиссер Роман Цурцумия умер в 79 лет
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 16 июня. Оператор, кинокритик и режиссер Роман Цурцумия, который работал над картинами «Красное и черное» и «Официант с золотым подносом», умер на 80-м году жизни.

О кончине режиссера сообщил кинокритик Андрей Плахов в своем Facebook, передает газета «Культура». Причина смерти — осложнения, вызванные коронавирусной инфекцией. Информации о дате и месте похорон пока не поступало.

Роман Цурцумия получил широкую известность благодаря своей операторской и режиссерской деятельности. Он снял «Кресты над Россией», «Похищение луны» и многие другие фильмы. Кроме того, деятель культуры преподавал на Высших курсах сценаристов и режиссеров имени Данелии.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Режиссер Роман Цурцумия умер в 79 лет
смерть коронавирус роман цурцумия
Комментировать
Эксклюзив
Барецкий предсказал победу России в матче с Финляндией путем гадания на гробах
Барецкий предсказал победу России в матче с Финляндией путем гадания на гробах
Самое популярное
Sohu: уверенная реакция РФ на задержание судна «Амур» испугала Японию
Политика 66430 15 июня 2021
Sohu: уверенная реакция РФ на задержание судна «Амур» испугала Японию
Блогер из РФ приехал во Львов и узнал честное мнение западных украинцев о России
Общество 61028 15 июня 2021
Блогер из РФ приехал во Львов и узнал честное мнение западных украинцев о России
Поляки флагом России на Евро-2020 оскорбили чувства украинцев
Спорт 60882 13 июня 2021
Поляки флагом России на Евро-2020 оскорбили чувства украинцев
Немецкий политолог заявил об отказе Германии оплачивать гибель украинской ГТС
Общество 60532 14 июня 2021
Немецкий политолог заявил об отказе Германии оплачивать гибель украинской ГТС
Military Watch: Россия нашла способ разорить ВВС США
Армия 51280 13 июня 2021
Military Watch: Россия нашла способ разорить ВВС США
Рейтинг@Mail.ru