Режиссер Роман Цурцумия умер в 79 лет

Москва, 16 июня. Оператор, кинокритик и режиссер Роман Цурцумия, который работал над картинами «Красное и черное» и «Официант с золотым подносом», умер на 80-м году жизни.

О кончине режиссера сообщил кинокритик Андрей Плахов в своем Facebook, передает газета «Культура». Причина смерти — осложнения, вызванные коронавирусной инфекцией. Информации о дате и месте похорон пока не поступало.

Роман Цурцумия получил широкую известность благодаря своей операторской и режиссерской деятельности. Он снял «Кресты над Россией», «Похищение луны» и многие другие фильмы. Кроме того, деятель культуры преподавал на Высших курсах сценаристов и режиссеров имени Данелии.