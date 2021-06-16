Песков сообщил о подготовке прямой линии Путина

Женева, 16 июня. Подготовка к прямой линии президента России Владимира Путина ведется, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Он не стал уточнять сроки проведения мероприятия. Песков заверил РИА Новости, что в Кремле назовут даты. Некоторые издания со ссылкой на источники рассказывали, что прямая линия состоится в конце июня.

По сообщениям информаторов, из возможных дат рассматривались 24 и 30 июня. Однако мероприятие могут перенести в связи с эпидемиологической обстановкой, подчеркивали журналисты.