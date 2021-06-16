Женева в срочном порядке закупилась флагами РФ в преддверии саммита Путина и Байдена

Женева, 16 июня. Властям Женевы пришлось срочно покупать флаги России и США для украшения города в преддверии саммита, передает газета Tagblatt.

Президент РФ Владимир Путин встретится с американским коллегой Джо Байденом в Женеве 16 июня. Российским триколором и звездным флагом Соединенных Штатов украсили аэропорт Женевы и главный мост города Монблан.

Ранее сообщалось, что делегация едет на российско-американский саммит с рабочим настроем. Уточняется, что Владимир Путин прибудет в Женеву к назначенному времени.