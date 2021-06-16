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Перечислены самые эвакуируемые марки авто в 2021 году

Экономика
Перечислены самые эвакуируемые марки авто в 2021 году
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Москва, 16 июня. Транспортные средства автомобильных брендов Mercedes-Benz, BMW и Audi возглавили список самых эвакуируемых машин за текущий год.

Соответствующая информация приводится в Telegram-канале департамента транспорта Москвы. Рейтинг эвакуированных транспортных средств за текущий год выглядит следующим образом. Среди автомобилей Mercedes-Benz значение находится на уровне 5610 экземпляров, передает РИА Новости.

Показатель среди машин BMW составляет 5023 экземпляра, Audi — 3011 штук, Lexus — 1430 экземпляров, Land Rover — 1333 штуки. Согласно данным ведомства, некоторые автомобилисты находились в поиске транспортных средств несколько раз: Land Rover (девять эвакуаций), Jaguar (пять эвакуаций) и BMW (четыре эвакуации).

Правительство России ранее решило не продлевать программу льготного автокредитования, поскольку рынок не требует дополнительных стимулов. В стране было приобретено 147,4 тысячи машин в мае. Полученный результат в 2,3 раза превышает продажи минувшего года.

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эвакуация audi bmw автомобиль mercedes-benz
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