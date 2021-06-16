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Дзермант предрек белорусской оппозиции трудности выживания за границей

Политика
Дзермант предрек белорусской оппозиции трудности выживания за границей
facebook.com  /  Алексей Дзермант

Минск, 16 июня. Несмотря на протестную волну, государственный строй Белоруссии устоял, а оппозиции теперь нужно просто выживать на чужбине. Об этом рассказал политолог Алексей Дзермант.

Гостем очередного общественно-политического белорусского ток-шоу «Будни» стал научный сотрудник Института философии НАН Беларуси, политолог Алексей Дзермант. Во время беседы с ведущей эфира Аленой Родовской зашла речь о судьбе представителей оппозиции, которые вынуждены проживать заграницей.

В последнее время поляки и литовцы все чаще стали выражать недовольство в отношении того, что им приходится «содержать беглую оппозицию другой страны за счет своего бюджета». Политолог Алексей Дзермант выразил убежденность, что большинству рядовых европейцев глубоко безразлично что происходит не только за пределами Евросоюза, но и на территории их собственной страны или региона.

Дзермант напомнил о результатах социологического опроса среди жителей Евросоюза, согласно которому «во Франции 62% [респондентов] скептически относятся к будущему Евросоюза, и у более 50% жителей ФРГ и Австрии аналогичное мнение».

«Когда у европейцев серьезные проблемы внутри содружества, апатия после [ковидных] ограничений, какой у них может быть интерес к Беларуси, которая в их сознании никогда особо не присутствовала? Наша страна не волнует европейцев. А вот политические элиты на ситуациях, связанных с нагнетанием напряженности, делают себе очки, зарабатывают состояние», — констатирует политолог.

Оценивая шансы оппозиции, которая тоже пытается заработать себе очки, действуя из-за рубежа, Дзермант назвал их ничтожными.

«Люди понимают: [протестная] волна ушла и государство устояло. А перед оппозицией теперь стоит задача— просто физически выживать в эмиграции», – резюмировал собеседник.

Ранее ФАН писал о том, что Евросоюз согласовал четвертый блок санкций против Белоруссии.

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