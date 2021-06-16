Дело о попытке убийства главы религиозной общины в Краснодаре передано в суд

Краснодар, 16 июня. СК завершил расследование уголовного дела об организации убийства председателя религиозной общины. Материалы переданы в суд.

По версии следствия, 70-летняя женщина и 60-летний мужчина пытались организовать убийство своего знакомого из религиозных мотивов. Они нашли исполнителя, передали ему информацию о жертве, средства конспирации и канцелярский нож.

Деятельность обвиняемых попала в поле зрения правоохранителей, злоумышленников задержали в предполагаемый день убийства. При обысках у них нашли доказательства причастности к преступлению.

Согласно результатам психолого-психиатрической экспертизы, 60-летний обвиняемый страдает от хронического психического расстройства и не осознает характер своих действий. Его уголовное дело было выделено в отдельное производство, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю.

Жительница Прикамья пыталась убить бывшего супруга, с которым развелась 20 лет назад. Она напала на него в бане и начала бить топором. Пострадавшего удалось спасти.