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Турецкая журналистка указала США на необходимость обсудить «осаду» России с Эрдоганом

Политика
Турецкая журналистка указала США на необходимость обсудить «осаду» России с Эрдоганом
wikipedia.org  /  Bayhaluk / CC BY-SA 4.0

Анкара, 16 июня. Россия оказалась в «осаде» из-за поставок турецких беспилотников на Украину и в Польшу, считает журналистка Зейнеп Гюрканлы.

В своей публикации для турецкого издания Dünya она отметила, что сложившуюся ситуацию должны обсудить президент Реджеп Тайип Эрдоган и американский лидер Джо Байден.

Она также указала на ряд очень важных тем, которые были затронуты в ходе прошедшего недавно саммита НАТО, в том числе на вопрос поставок турецких БПЛА иностранным партнерам.

Гюрканлы подчеркнула, что появление большого числа дронов на Украине могло спровоцировать не очень приятную для России ситуацию. По ее словам, из-за «осады» Москва оказалась в неудобном положении, которое может негативно сказаться на ее планах в противостоянии с НАТО.

Ранее польские эксперты заявили, что решение Варшавы закупить у Турции БПЛА Bayraktar является данью моде. При этом на Украине подтвердили, что довольны сделкой на поставку турецких дронов, передает RT.

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