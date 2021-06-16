Песков допустил, что на саммите РФ — США могут быть приняты совместные документы

Женева, 16 июня. Саммит президента России Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена может завершиться принятием совместных документов, но не подписных.

Заключение каких-либо соглашений по вопросу кибербезопасности не планируется, подчеркнул пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в беседе с журналистами РИА Новости. Владимир Путин уже отправился в Женеву, где проведет переговоры с главой США. Ожидается, что встреча двух президентов продлится около пяти часов.

Официальный представитель Кремля также сообщил, что делегация едет на российско-американский саммит в Женеву с рабочим настроем. Они не собираются «воевать».