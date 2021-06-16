Мордовия ликвидирует свалки на федеральные 115 млн рублей

Саранск, 16 июня. Мордовия получит 115 млн рублей на ликвидацию несанкционированных свалок. Распоряжение о выделении средств из федерального центра подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Деньги поступят в республику в течение трех лет.

Как сообщили ФАН в министерстве лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Мордовии, в реестр объектов накопленного экологического вреда окружающей среде вошли две свалки. Они находятся в Ковылкинском и Рузаевском районах.

«Работы по рекультивации ковылкинской свалки начнутся в этом году. По рузаевской процедура пока на стадии оформления документов. Ее мы планируем ликвидировать в 2022 году», — рассказала заместитель министра Наталья Маланкина.

По словам сотрудницы ведомства, рекультивация на подобных объектах проводится в два этапа. Технический включает в себя такие мероприятия как перепланировка, подготовка площадки, установку газоотводных труб и очистных сооружений. В каждом случае решение об организации тех или иных работ зависит от разных факторов.

«Рекультивацию полигона твердых бытовых отходов завершает биологический этап. Это восстановление плодородия почвы: посев трав, покос и полив», — заключила Наталья Маланкина.

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