Песков: Путин приземлится в аэропорту Женевы по расписанию

Женева, 16 июня. Президент России Владимир Путин прибудет в швейцарский город вовремя, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Самолет с российским лидером летит в Женеву, подчеркнул представитель Кремля. Он дал комментарий РИА Новости.

«Путин летит, прилет вовремя», — сказал Дмитрий Песков.

Ранее пресс-секретарь прокомментировал тестирование главы государства на коронавирус. По его словам, Путин регулярно проверяется на наличие инфекции, но специально перед саммитом Россия — США этого не делал. Встреча президента РФ с американским коллегой Джо Байденом состоится 16 июня в Женеве на вилле Ла-Гранж. Переговоры начнутся в 13:35 по местному времени (14:35 по Москве).