РФПИ назвал вероятные сроки регистрации вакцины «Спутник V» в Евросоюзе

Москва, 16 июня. Российская вакцина от коронавирусной инфекции «Спутник V» может получить регистрацию Европейского агентства лекарственных средств (ЕМА) в течение двух месяцев.

Все необходимые данные о клинических испытаниях «Спутника V» уже были предоставлены. По результатам надлежащей клинической практики (GCP) от ЕМА был получен позитивный отзыв, сообщили в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ).

Европейское агентство лекарственных средств ранее проверило площадки, на которых производится российская вакцина «Спутник V». Все инспекции объектов были успешно завершены.