Путин не тестировался на COVID-19 перед встречей с Байденом

Москва, 16 июня. Президент России Владимир Путин не проходил тест на коронавирусную инфекцию перед встречей с американским коллегой Джо Байденом, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

По его словам, российский лидер регулярно проходит процедуру тестирования на предмет коронавирусной инфекции. Специально перед встречей с Байденом президент тест не сдавал, резюмировал он.

Ранее стало известно, что самолет Путина вылетел из Москвы в Женеву, где пройдет саммит Россия — США. Ожидается, что переговоры продлятся около пяти часов.