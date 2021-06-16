В МИД РФ надеются на сигнал по стратегической стабильности по итогам саммита в Женеве

Москва, 16 июня. Россия надеется, что на встрече главы государства Владимира Путина и лидера США Джо Байдена удастся послать согласованный сигнал по вопросам стратегической стабильности.

Соответствующее заявление сделал заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков. Помимо этого, он рассказал, что в отношениях двух государств настал момент, когда нужно поворачивать к большей конструктивности.

Ранее заместитель главы российского внешнеполитического ведомства сообщил, что Москва не имеет завышенных ожиданий по саммиту Россия — США. Рябков подчеркнул, что вопрос о готовности американской стороны к нормализации отношений с РФ остается открытым.