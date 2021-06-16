Двое кандидатов в президенты Ирана отказались от участия в выборах

Тегеран, 16 июня. Бывший вице-президент Ирана Мохсен Мехр Ализаде, а также экс-депутат Меджлиса от города Кум и глава Исследовательского центра при парламенте страны Алиреза Закани приняли решение отказаться от участия в президентской гонке.

Мохсен Мехр Ализаде направил соответствующее письмо в иранское министерство внутренних дел. Политик не объяснил причину снятия своей кандидатуры.

Iranian reformist drops out of June 18 presidential election https://t.co/StANMPfvwt — Bloomberg Politics (@bpolitics) June 16, 2021

Примечательно, что днем ранее Хади Хаменеи — брат Верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи — призвал либо Мехр Ализаде, либо другого кандидата-реформиста, экс-главу Центробанка Абдула Насера Хеммати, выйти из президентской гонки в поддержку другого.

После снятия кандидатуры бывшего вице-президента Ирана единственным неконсервативным кандидатом в президенты остается Хеммати.

При этом депутаты Меджлиса призвали консерваторов снять свои кандидатуры на президентских выборах в пользу экс-главы судебной власти республики Ибрагима Раиси. Соответствующее заявление подписали 210 представителей иранского парламента.

Обращение чиновников в частности было адресовано секретарю Совета политической целесообразности Мохсену Резаи, бывшему секретарю Высшего совета нацбезопасности Саиду Джалили, заместителю председателя Меджлиса Амиру Хоссейну Газизаде Хашеми и бывшему депутату Закани.

Ожидания парламентариев оправдались. Закани, ранее объявивший о намерении снять свою кандидатуру в пользу Ибрагима Раиси, официально подтвердил свое решение.

مردم شریف ایران!

با ایده و برنامه ای متفاوت آمدم تامدافع ارزشهای انقلاب خمینی (ره) و فریاد غارتزده ها بر سر غارتگران باشم

هدف پیروزی جبهه انقلاب بود و اینک با اقبال مردم، مصداق تحقق آن، برادر عزیزم آقای #رییسی است

درفرهنگ بسیجی، انصراف ازطی مسیر معنا ندارد

این آغاز یک راه است... pic.twitter.com/UDMVWvokdw — ‌AliReza Zakani 4 | علیرضا زاکانی (@arzakani4) June 16, 2021

Ожидания от грядущих выборов

Ультраконсерватор Раиси сейчас остается явным фаворитом выборов. По данным опроса Iran International TV, за него готовы отдать голоса порядка 62% избирателей, при этом за его ближайшего соперника Мохсена Резаи — лишь 6%. Также известно, что 1% иранцев собирался проголосовать за Закани, и менее 1% — за Мехр Ализаде.

An opinion survey for @IranIntl carried out Sunday, a day after the final televized debate for #Iran's presidency, found Chief Justice Ebrahim Raisi with a commanding 62 percent support lead among those who said they would vote or were likely to vote.https://t.co/ldUggwpoXW pic.twitter.com/X4hf715Qrp — Iran International English (@IranIntl_En) June 14, 2021

Несмотря на освещение дебатов по местному телевидению, ожидается, что жители Ирана не будут принимать активного участия в голосовании. Это подтверждают результаты соцопросов, согласно которым на избирательных участках явка предположительно составит менее 40%. Если результаты исследований подтвердятся, это станет самым низким показателем со времен Исламской революции 1979 года.

По мнению экспертов, причинами отсутствия заинтересованности являются недовольство людей репрессиями по отношению к инакомыслящим в 2018–2019 годах, а также дисквалификация кандидатов от умеренных и реформистских партий.

О предстоящем голосовании

Избирательная кампания в Иране завершается 16 июня. 17-е число объявлено днем тишины, когда кандидатам запрещено вести агитацию.

Президентские выборы состоятся 18 июня. Если другие кандидаты не откажутся от участия, то избирателям предстоит проголосовать за одного из пяти претендентов, а именно Саида Джалили, Мохсена Резаи, Ибрагима Раиси, Амира Хоссейна Газизаде Хашеми и Абдула Насера Хеммати.

Принять участие в голосовании в Иране смогут более 59 миллионов человек. Власти заявляют, что иранские экспатрианты также имеют возможность отдать свой голос 18 июня на более чем 230 избирательных участках в других странах.