Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
16 июня 14:55
14:53
Происшествия
В Сочи избили экс-солиста группы «Лесоповал»
14:53
Шоу-бизнес
Иосиф Пригожин резко высказался о притесняющих звезд молодых блогерах
14:53
Спорт
Игонин о матче Финляндия — Россия на Евро-2020: Мы пока еще ничего не потеряли
14:53
Политика
Охрана попросила журналистов удалиться перед переговорами Путина и Байдена
14:52
Происшествия
Сбитая насмерть автобусом в Химках девочка была из многодетной семьи
14:51
Общество
В России предложили ужесточить доступ к порнографическим материалам в интернете
14:50
Армия
Зеленский пообещал создать «самую мощную армию» в Европе
14:50
Весь мир
На гей-параде у памятника Советской армии в Софии издевались над стихами Пушкина
14:49
Политика
Байден рассмеялся в ответ на шутку Путина
14:48
Евро 2020
Назван стартовый состав сборной России на матч против Финляндии
Все новости

Двое кандидатов в президенты Ирана отказались от участия в выборах

  /   Обновлено: 16 июня 2021 14:15
Иран
Двое кандидатов в президенты Ирана отказались от участия в выборах
Федеральное агентство новостей  /  Global Look Press / Sobhan Farajvan / twitter.com / @M_Mehralizadeh

Тегеран, 16 июня. Бывший вице-президент Ирана Мохсен Мехр Ализаде, а также экс-депутат Меджлиса от города Кум и глава Исследовательского центра при парламенте страны Алиреза Закани приняли решение отказаться от участия в президентской гонке.

Мохсен Мехр Ализаде направил соответствующее письмо в иранское министерство внутренних дел. Политик не объяснил причину снятия своей кандидатуры.

Примечательно, что днем ранее Хади Хаменеи — брат Верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеипризвал либо Мехр Ализаде, либо другого кандидата-реформиста, экс-главу Центробанка Абдула Насера Хеммати, выйти из президентской гонки в поддержку другого.

После снятия кандидатуры бывшего вице-президента Ирана единственным неконсервативным кандидатом в президенты остается Хеммати.

При этом депутаты Меджлиса призвали консерваторов снять свои кандидатуры на президентских выборах в пользу экс-главы судебной власти республики Ибрагима Раиси. Соответствующее заявление подписали 210 представителей иранского парламента.

Обращение чиновников в частности было адресовано секретарю Совета политической целесообразности Мохсену Резаи, бывшему секретарю Высшего совета нацбезопасности Саиду Джалили, заместителю председателя Меджлиса Амиру Хоссейну Газизаде Хашеми и бывшему депутату Закани.

Ожидания парламентариев оправдались. Закани, ранее объявивший о намерении снять свою кандидатуру в пользу Ибрагима Раиси, официально подтвердил свое решение.

Ожидания от грядущих выборов

Ультраконсерватор Раиси сейчас остается явным фаворитом выборов. По данным опроса Iran International TV, за него готовы отдать голоса порядка 62% избирателей, при этом за его ближайшего соперника Мохсена Резаи — лишь 6%. Также известно, что 1% иранцев собирался проголосовать за Закани, и менее 1% — за Мехр Ализаде.

Несмотря на освещение дебатов по местному телевидению, ожидается, что жители Ирана не будут принимать активного участия в голосовании. Это подтверждают результаты соцопросов, согласно которым на избирательных участках явка предположительно составит менее 40%. Если результаты исследований подтвердятся, это станет самым низким показателем со времен Исламской революции 1979 года.

По мнению экспертов, причинами отсутствия заинтересованности являются недовольство людей репрессиями по отношению к инакомыслящим в 2018–2019 годах, а также дисквалификация кандидатов от умеренных и реформистских партий. 

О предстоящем голосовании

Избирательная кампания в Иране завершается 16 июня. 17-е число объявлено днем тишины, когда кандидатам запрещено вести агитацию. 

Президентские выборы состоятся 18 июня. Если другие кандидаты не откажутся от участия, то избирателям предстоит проголосовать за одного из пяти претендентов, а именно Саида Джалили, Мохсена Резаи, Ибрагима Раиси, Амира Хоссейна Газизаде Хашеми и Абдула Насера Хеммати.

Принять участие в голосовании в Иране смогут более 59 миллионов человек. Власти заявляют, что иранские экспатрианты также имеют возможность отдать свой голос 18 июня на более чем 230 избирательных участках в других странах.

Два кандидата в президенты Ирана сняли свои кандидатуры за два дня до выборов
Федеральное агентство новостей  / 

Вернуться назад

Все новости / Иран / Двое кандидатов в президенты Ирана отказались от участия в выборах
выборы иран
Комментировать
Эксклюзив
Игонин о матче Финляндия — Россия на Евро-2020: Мы пока еще ничего не потеряли
Игонин о матче Финляндия — Россия на Евро-2020: Мы пока еще ничего не потеряли
Самое популярное
Sohu: уверенная реакция РФ на задержание судна «Амур» испугала Японию
Политика 69478 15 июня 2021
Sohu: уверенная реакция РФ на задержание судна «Амур» испугала Японию
Блогер из РФ приехал во Львов и узнал честное мнение западных украинцев о России
Общество 66552 15 июня 2021
Блогер из РФ приехал во Львов и узнал честное мнение западных украинцев о России
Немецкий политолог заявил об отказе Германии оплачивать гибель украинской ГТС
Общество 61341 14 июня 2021
Немецкий политолог заявил об отказе Германии оплачивать гибель украинской ГТС
Поляки флагом России на Евро-2020 оскорбили чувства украинцев
Спорт 61278 13 июня 2021
Поляки флагом России на Евро-2020 оскорбили чувства украинцев
Military Watch: Россия нашла способ разорить ВВС США
Армия 51675 13 июня 2021
Military Watch: Россия нашла способ разорить ВВС США
Рейтинг@Mail.ru