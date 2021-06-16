Песков заявил, что речи об обязательной вакцинации от коронавируса не идет

Москва, 16 июня. Речи об обязательной вакцинации от коронавирусной инфекции не идет. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, никакой обязательной вакцинации нет. Такой ответ представитель Кремля дал на вопрос, планируется ли распространить подобное решение на всю страну на фоне постановлений московского и подмосковного управлений Роспотребнадзора, передает РИА Новости.

Песков ранее назвал вакцинацию от COVID-19 единственной возможностью остановить пандемию. При этом получить прививку россияне могут совершенно бесплатно на добровольной основе.