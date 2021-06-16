Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
16 июня 13:26
13:25
Шоу-бизнес
Бывшая возлюбленная Бена Аффлека закрутила роман с директором Tinder
13:25
Происшествия
ФСБ задержала членов этнической группировки в ЕАО
13:20
Общество
Барецкий предсказал победу России в матче с Финляндией путем гадания на гробах
13:17
Экономика
Российская нефтянка вышла победителем из мирового энергетического кризиса
13:17
Шоу-бизнес
Лолита рассказала, почему Пугачева и Киркоров доверили ей объявить об их разводе
13:17
Происшествия
ФАН выяснил причину вынужденной посадки самолета рейса Тюмень — Петербург
13:17
Шоу-бизнес
Прилепин сравнил карьеру Бузовой во МХАТе с успехами Саши Грей в кино
13:17
Происшествия
Обвиняемую в изнасиловании школьницы на Алтае отпустили из СИЗО
13:16
Политика
Путин прилетел в Женеву на встречу с Байденом
13:16
Происшествия
Подозреваемый в убийстве двух женщин в Новой Москве был влюблен в одну из них
Все новости

Кедми оценил новые угрозы США «Северному потоку — 2»

Экономика
Кедми оценил новые угрозы США «Северному потоку — 2»
Pr Scr youtube.com  /  Вечер с Владимиром Соловьевым

Иерусалим, 16 июня. Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон будет препятствовать прокачке газа через «Северный поток — 2». Его угрозы оценил политолог Яков Кедми.

Некоторое время назад администрация Белого дома заявляла, что она снимает санкции с немецкого оператора проекта «СП-2». Этот шаг президент США Джо Байден объяснил тем, что Вашингтон не хочет ссориться с Берлином, для которого газопровод по дну Балтийского моря представляет огромную важность.

Бывший глава израильской спецслужбы «Натив» Кедми в эфире Youtube-каналу «Sputnik на русском» утверждает, что если американцы не смогли помешать строительству «СП-2», то попытаются противостоять как-то иначе. Об этом говорит заявление госсекретаря США Энтони Блинкена, в котором он отметил, что Вашингтон постарается не допустить прокачку газа по «СП-2».

«Если американцы попытаются, пускай попытаются. Россия им за то, что они не будут мешать прокачке газа по «СП-2», насколько я понимаю, ничего давать не собирается», — отметил эксперт.

Кедми подчеркнул, что даже если американцы продолжат провокации вокруг «СП-2», они ничего в итоге не добьются, также, как не добились и в других своих начинаниях. Политолог напомнил, что США пытались помешать и нефтепроводу «Дружба», и газопроводу через Украину и Польшу, однако так и не смогли достичь нужного им эффекта.

Ранее сообщалось, что Кедми объяснил, почему решение России вернуться на Кубу вызвало переполох в Пентагоне.

Вернуться назад

Все новости / Экономика / Кедми оценил новые угрозы США «Северному потоку — 2»
санкции россия сша северный поток-2 кедми
Комментировать
Эксклюзив
Барецкий предсказал победу России в матче с Финляндией путем гадания на гробах
Барецкий предсказал победу России в матче с Финляндией путем гадания на гробах
Самое популярное
Sohu: уверенная реакция РФ на задержание судна «Амур» испугала Японию
Политика 66430 15 июня 2021
Sohu: уверенная реакция РФ на задержание судна «Амур» испугала Японию
Блогер из РФ приехал во Львов и узнал честное мнение западных украинцев о России
Общество 61028 15 июня 2021
Блогер из РФ приехал во Львов и узнал честное мнение западных украинцев о России
Поляки флагом России на Евро-2020 оскорбили чувства украинцев
Спорт 60882 13 июня 2021
Поляки флагом России на Евро-2020 оскорбили чувства украинцев
Немецкий политолог заявил об отказе Германии оплачивать гибель украинской ГТС
Общество 60532 14 июня 2021
Немецкий политолог заявил об отказе Германии оплачивать гибель украинской ГТС
Military Watch: Россия нашла способ разорить ВВС США
Армия 51280 13 июня 2021
Military Watch: Россия нашла способ разорить ВВС США
Рейтинг@Mail.ru