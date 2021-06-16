Кедми оценил новые угрозы США «Северному потоку — 2»

Иерусалим, 16 июня. Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон будет препятствовать прокачке газа через «Северный поток — 2». Его угрозы оценил политолог Яков Кедми.

Некоторое время назад администрация Белого дома заявляла, что она снимает санкции с немецкого оператора проекта «СП-2». Этот шаг президент США Джо Байден объяснил тем, что Вашингтон не хочет ссориться с Берлином, для которого газопровод по дну Балтийского моря представляет огромную важность.

Бывший глава израильской спецслужбы «Натив» Кедми в эфире Youtube-каналу «Sputnik на русском» утверждает, что если американцы не смогли помешать строительству «СП-2», то попытаются противостоять как-то иначе. Об этом говорит заявление госсекретаря США Энтони Блинкена, в котором он отметил, что Вашингтон постарается не допустить прокачку газа по «СП-2».

«Если американцы попытаются, пускай попытаются. Россия им за то, что они не будут мешать прокачке газа по «СП-2», насколько я понимаю, ничего давать не собирается», — отметил эксперт.

Кедми подчеркнул, что даже если американцы продолжат провокации вокруг «СП-2», они ничего в итоге не добьются, также, как не добились и в других своих начинаниях. Политолог напомнил, что США пытались помешать и нефтепроводу «Дружба», и газопроводу через Украину и Польшу, однако так и не смогли достичь нужного им эффекта.

Ранее сообщалось, что Кедми объяснил, почему решение России вернуться на Кубу вызвало переполох в Пентагоне.