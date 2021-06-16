Анастасия Решетова назвала качества идеального мужчины

Москва, 16 июня. Блогер и ведущая Анастасия Решетова перечислила качества, которые делают мужчину идеальным. По ее словам, это внутренняя сила и уверенность.

Знаменитость убеждена, что сочетание внутренней силы и уверенности позволит мужчине перевернуть весь мир. Также важна ответственность «за себя свои поступки, успехи и провалы», считает Решетова.

Ведущая добавила, что в первую очередь обращает внимание на характер и поведение мужчины. Для блогера важно, чтобы слова и поступки у представителя сильного пола не расходились.

Решетова рассказала, что чаще всего она знакомится с новыми людьми в общих компаниях и на мероприятиях. При этом она не исключает, что может познакомиться с мужчиной в интернете.

«Идеальное свидание — это то, которое запомнилось и не стало последним. А вообще я люблю необычные места и очень ценю искреннее желание человека меня порадовать. Оно всегда чувствуется», — поделилась Решетова в разговоре с PeopleTalk.

О разрыве отношений Решетовой и рэпера Тимати стало известно в прошлом году. Для многих поклонников расставание было неожиданностью. При этом звезды заверили, что сохранили теплые отношения.