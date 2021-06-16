Студия Animaccord анонсировала полнометражный мультфильм «Маша и Медведь»

Москва, 16 июня. Полнометражный мультфильм «Маша и Медведь» выйдет в 2025 году. О планах на продолжение известного анимационного сериала сообщили в студии Animaccord.

Студия планирует за ближайшие годы сделать тематические мини-фильмы, которые выйдут на экраны не раньше 2024 года, а через год зрители увидят полнометражную историю. В пресс-службе компании отмечают, что благодаря расширенному формату зрителей ждут новые герои и места действия.

«Мы продолжаем ориентироваться на семейную аудиторию, при этом привлекая более широкую возрастную категорию детей, включая тинейджеров, которые в свое время выросли на оригинальном мультсериале «Маша и Медведь»», — рассказали ТАСС в пресс-службе Animaccord.

Согласно планам компании, первый мини-фильм выйдет в новогодние каникулы и будет называться «Маша и Медведь: Повелитель льда», второй будет посвящен экологическим вопросам. Продолжительность новых выпусков будет увеличена до 22 минут, сообщает «Мир 24». Всего таких проектов запланировано четыре. Параллельно с этим авторы работают над полнометражной лентой и новым сезоном мультсериала.

«Маша и Медведь» — единственный российский сериал, который входит в топ самых востребованных детских шоу в мире. Однако не только проект Animaccord интересует зарубежных зрителей. По информации «Союзмультфильма», одним из самых популярных русских мультфильмов считается работа Юрия Норштейна «Ежик в тумане».