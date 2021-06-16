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Россиянам рассказали, стоит ли платить за повреждение товара в магазине

Экономика
Россиянам рассказали, стоит ли платить за повреждение товара в магазине
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 16 июня. Жителям Российской Федерации объяснили, в каких случаях можно не платить за поврежденный товар в магазине.

При случайном повреждении товара россиянам советуют помнить, что закон на их стороне. Граждане не несут ответственность за почту товара, если не хотели причинить ущерб магазину. В случае разногласий администрации торгового объекта придется доказывать вину человека в суде.

Покупателям не следует терять самообладания. Необходимо заснять место, где находился товар до и после его повреждения, на камеру, и предложить сотрудникам магазина обратиться в суд, чтобы решить вопрос.

«В случае, если администрация, кассир или охрана магазина, в котором произошел инцидент, будут настаивать на непременной оплате, вам следует потребовать составления акта о случайной порче имущества», — пишет Life.ru.

В документе должны быть отражены все обстоятельства произошедшего. Также покупателям напоминают, что никому нельзя передавать личные документы. Вина покупателя и обязанность заплатить может быть установлена только судом, а скорее всего администрация магазина не захочет участвовать в судебных разбирательствах.

Гражданам ранее рассказали, как сэкономить деньги в супермаркетах. Количество покупок можно контролировать, если придерживаться ряда правил.

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оплата повреждение товар
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