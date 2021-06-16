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Дагестанский полицейский на свои деньги обеспечил светом родное село

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Дагестанский полицейский на свои деньги обеспечил светом родное село
instagram.com  /  @kulirayon

Махачкала, 16 июня. Офицер полиции из Дагестана, проходящий службу в Ингушетии, на собственные средства приобрел и установил в родном селе 30 электростолбов. Также он закупил все необходимое для подключения к ним электричества, сообщили ФАН в администрации Кулинского района республики.

Полковник МВД Энгельс Гаджимагомедов родом из села Кани Кулинского района. Несмотря на то, что в настоящее время он работает в Ингушетии, офицер обеспечил освещение родного села в республике. Помимо столбов он также приобрел километровый электрический кабель и 60 светильников.

«Он на свои личные средства приобрел, перевез и оплатил установку 30 бетонных электрических столбов для освещения улиц в ночное время. Всего сделано работ на миллион рублей», — отметили в администрации муниципалитета.

Ранее ФАН сообщал, что мэр Дагестанских Огней раскритиковал работу филиала «Россетей» в республике — компании «Дагэнерго». По его словам, коммерческая электросетевая компания «Дагэнержи» активнее занимается заменой ветхих электросетей в городе на территории обслуживания.

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россия дагестан освещение
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