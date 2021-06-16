Улицу Александра Невского во Владимире предложили ликвидировать

Владимир, 16 июня. Топонимическая комиссия Владимира в годовщину памяти Александра Невского предложила ликвидировать улицу, которая носит его имя.

Председатель Совета старейшин города Александр Акимов предложил расформировать улицу Александра Невского из-за «отсутствия перспектив развития». При этом расположенные на ней два дома, по его словам, следует переадресовать по соседним улицам Комиссарова и Красносельской.

В то же время имя великого князя рекомендовали присвоить другому значимому, объекту. Например, строящемуся мосту через реку Рпень на Рпенском проезде, пишут «Владимирские ведомости».

Улицы российских городов иногда носят причудливые названия, рассказал один из руководителей Союза краеведов Петербурга Алексей Ерофеев. По словам специалиста, необычные наименования встречаются как в крупных, так и в малых городах страны.