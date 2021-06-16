ФБК и ФЗПГ числятся в базе ФНС как действующие организации

Москва, 16 июня. Структуры осужденного блогера Алексея Навального, признанные экстремистскими по решению суда, числятся в налоговой как действующие организации.

Дело в том, что на данный момент ФНС еще не получила письмо с судебным решением по ФБК1 и ФЗПГ (НКО, включенные в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; экстремистские организации, запрещенные в России), передает источник Федерального агентства новостей. Остановить деятельность организаций можно только после этого или после подачи заявок учредителей о прекращении деятельности.

Сайт «Фонда борьбы с коррупцией»1 продолжает функционировать, несмотря на судебное решение о признании структуры экстремистской. Руководство НКО, в свою очередь, также заверило, что будет и дальше «бороться», невзирая на новый статус.

1 Включен в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента; признан экстремистской организацией.