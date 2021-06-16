Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
16 июня 13:26
13:20
Общество
Барецкий предсказал победу России в матче с Финляндией путем гадания на гробах
13:17
Экономика
Российская нефтянка вышла победителем из мирового энергетического кризиса
13:17
Шоу-бизнес
Лолита рассказала, почему Пугачева и Киркоров доверили ей объявить об их разводе
13:17
Происшествия
ФАН выяснил причину вынужденной посадки самолета рейса Тюмень — Петербург
13:17
Шоу-бизнес
Прилепин сравнил карьеру Бузовой во МХАТе с успехами Саши Грей в кино
13:17
Происшествия
Обвиняемую в изнасиловании школьницы на Алтае отпустили из СИЗО
13:16
Политика
Путин прилетел в Женеву на встречу с Байденом
13:16
Происшествия
Подозреваемый в убийстве двух женщин в Новой Москве был влюблен в одну из них
13:12
Политика
Песков заявил, что переговоры Путина и Байдена будут не из простых
13:09
Общество
Мордовия ликвидирует свалки на федеральные 115 млн рублей
Все новости

ФБК и ФЗПГ числятся в базе ФНС как действующие организации

  /   Обновлено: 16 июня 2021 12:48
Общество
ФБК и ФЗПГ числятся в базе ФНС как действующие организации
ФБА «Экономика сегодня»  /  Ольга Назаркина

Москва, 16 июня. Структуры осужденного блогера Алексея Навального, признанные экстремистскими по решению суда, числятся в налоговой как действующие организации.

Дело в том, что на данный момент ФНС еще не получила письмо с судебным решением по ФБК1 и ФЗПГ (НКО, включенные в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; экстремистские организации, запрещенные в России), передает источник Федерального агентства новостей. Остановить деятельность организаций можно только после этого или после подачи заявок учредителей о прекращении деятельности.

Сайт «Фонда борьбы с коррупцией»1 продолжает функционировать, несмотря на судебное решение о признании структуры экстремистской. Руководство НКО, в свою очередь, также заверило, что будет и дальше «бороться», невзирая на новый статус.

1 Включен в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента; признан экстремистской организацией.

Вернуться назад

Все новости / Общество / ФБК и ФЗПГ числятся в базе ФНС как действующие организации
суд фбк фнс деятельность ФЗПГ
Комментировать
Эксклюзив
Барецкий предсказал победу России в матче с Финляндией путем гадания на гробах
Барецкий предсказал победу России в матче с Финляндией путем гадания на гробах
Самое популярное
Sohu: уверенная реакция РФ на задержание судна «Амур» испугала Японию
Политика 66430 15 июня 2021
Sohu: уверенная реакция РФ на задержание судна «Амур» испугала Японию
Блогер из РФ приехал во Львов и узнал честное мнение западных украинцев о России
Общество 61028 15 июня 2021
Блогер из РФ приехал во Львов и узнал честное мнение западных украинцев о России
Поляки флагом России на Евро-2020 оскорбили чувства украинцев
Спорт 60882 13 июня 2021
Поляки флагом России на Евро-2020 оскорбили чувства украинцев
Немецкий политолог заявил об отказе Германии оплачивать гибель украинской ГТС
Общество 60532 14 июня 2021
Немецкий политолог заявил об отказе Германии оплачивать гибель украинской ГТС
Military Watch: Россия нашла способ разорить ВВС США
Армия 51280 13 июня 2021
Military Watch: Россия нашла способ разорить ВВС США
Рейтинг@Mail.ru