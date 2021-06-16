Геленджикский суд арестовал авиадебошира на двое суток

Краснодар, 16 июня. Правоохранители Геленджика задержали авиадебошира, который вел себя неадекватно и мешал другим пассажирам. За буйство на борту самолета мужчину арестовали на двое суток.

В дежурную часть регионального отдела МВД поступило сообщение от диспетчера геленджикского аэропорта, что на борт воздушного судна требуется наряд полиции. Прибывшим правоохранителям пришлось снять с рейса мужчину, который ругался, занимал чужие места и причинял дискомфорт другим пассажирам. В отношении 41-летнего мужчины составлен административный протокол по ч.2 ст 20.1 КОАП РФ («Мелкое хулиганство»).

Ранее трем пьяным россиянам отказали в авиаперелете до Новосибирска. Мужчины несвязно говорили и шатались из стороны в сторону.