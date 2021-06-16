Игорь Бутман сделал прогноз на матч Евро-2020 между сборными России и Финляндии

Знаменитый советский и российский музыкант, саксофонист Игорь Бутман сказал ФАН, что футбольная сборная нашей страны добьется успеха в своем втором матче на чемпионате Европы-2020.

Народный артист РФ в эксклюзивном интервью поделился своими ожиданиями от предстоящего противостояния на континентальном первенстве, в котором подопечные Станислава Черчесова встретятся с оппонентами из Финляндии.

«Конечно, сможем победить, — заявил Бутман. — За счет чего? За счет мяча (смеется). А если серьезно, то мы выиграем за счет удачи и желания. Надо «болеть» за свою сборную».

59-летний Игорь Бутман — давнишний поклонник спорта и, в частности, ЦСКА — как футбольного, так и хоккейного клубов.

В стартовом поединке чемпионата Европы 2020 года, перенесенного на 2021-й из-за пандемии новой коронавирусной инфекции, сборная России крупно уступила национальной команде Бельгии со счетом 0:3.

Этот матч проходил в Санкт-Петербурге. Там же днем 16 июня состоится и игра наших футболистов с финнами, которые в первой встрече на финальном турнире в рамках группы «В» одолели датчан — 1:0. Если посмотреть на историю, то в последний (и единственный) раз сборная Страны Суоми взяла верх над российской командой… в 1912 году на Олимпийских играх в Швеции (1:2).

В современной истории все четыре соперничества остались за нашими соотечественниками, причем они побеждали весьма уверенно — 6:0, 3:1 (оба матча прошли в 1995-м) и дважды по 3:0 (2008 и 2009 соответственно).

Уже точно известно, что с финнами не сыграет Юрий Жирков, травмировавшийся в матче с бельгийцами, и под вопросом выход на поле Далера Кузяева.

Стартовый свисток главный арбитр из Нидерландов Данни Маккели даст в 16:00 по московскому времени. Прямая трансляция начнется на Первом канале в 15:45.