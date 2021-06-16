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Скопинскому маньяку запретили общаться с журналистами

  /   Обновлено: 16 июня 2021 12:39
Общество
Скопинскому маньяку запретили общаться с журналистами
Pr Scr youtube.com  /  Ксения Собчак

Скопин, 16 июня. Суд запретил скопинскому маньяку Виктору Мохову общаться с журналистами, а также посещать кафе и бары.

Ранее правоохранители уже просили суд ужесточить меры административного надзора в отношении Мохова. В частности, стражи порядка требовали ограничить его общение с журналистами, в интернете. Бывшего осужденного штрафовали за несоблюдение административного надзора после участия в съемках фильма журналистки Ксении Собчак.

Виктор Мохов после освобождения стал давать интервью журналистам. В Сети появилось обсуждение того, что за интервью телевизионщики заплатили ему почти два миллиона рублей. В итоге на федеральном ТВ программа о маньяке не вышла.

При этом фильм о нем вышел у Собчак. В интервью Мохов подробно рассказал, что им двигало при похищении девочек. Также он сообщил, что не считает себя секс-зависимым, хоть и смотрит порнографию два раза в сутки и собирается купить резиновую куклу.

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