Китай признал утечку радиации на АЭС «Тайшань». События дня

Израильские ВВС атаковали военные цели ХАМАС в Газе
Израильские истребители впервые с майского перемирия нанесли удары по военным объектам ХАМАС в секторе Газа. Об этом сообщила Армия обороны страны на своем сайте. Ведомство называет атаку ответом на действия палестинских сил. Они отправили на территорию Израиля несколько шаров с зажигательной смесью, которые спровоцировали два десятка степных пожаров. 21 мая на Ближнем Востоке вступил в силу режим прекращения огня. При посредничестве Египта Израиль и ХАМАС положили конец 11-дневному кровопролитию.
36 военных пострадали при теракте в Колумбии
Prt Scr twitter.com / @Diego_Molano
Министр обороны Колумбии Диего Молано назвал терактом взрыв заминированного автомобиля в расположении войсковой части в городе Кукута на севере страны. В результате инцидента получили ранения 36 военнослужащих. По словам министра, на территорию 30-й армейской бригады въехал белый джип Toyota, в котором находились два человека. Сначала в автомобиле сработало взрывное устройство небольшой силы, а через пару минут был подорван второй, основной заряд. Все раненые доставлены в больницы. Причины и обстоятельства ЧП выясняются.
Китай признал повышение уровня радиации на АЭС «Тайшань»
wikipedia.org / ChNPP
Власти Китая впервые подтвердили повышение уровня радиации на АЭС «Тайшань». В опубликованном заявлении министерства охраны окружающей среды говорится, что причиной инцидента могло стать повреждение топливных стержней. Однако атомная электростанция, расположенная недалеко от Гонконга, по-прежнему работает. Первым о возможной утечке сообщила телекомпания CNN. Во французской энергетической корпорации EDF, построившей «Тайшань», заверили: замеренные объемы выброшенных в атмосферу инертных газов находятся ниже максимальных уровней, допустимых нормами в Китае, и в данном случае «речь не идет о чрезвычайном событии с расплавлением зоны реактора».
В Москве обнаружили измененный индийский штамм коронавируса
mil.ru / Минобороны России
В Москве обнаружили новую разновидность коронавируса — измененный индийский штамм. Об этом заявил директор центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.
«Сейчас мы определяем спектр штаммов, которые циркулируют в Москве — а здесь уже далеко не один уханьский штамм, есть и измененный индийский. Мы сейчас изучаем эпидэффективность «Спутника V» к этим штаммам», — сказал Александр Гинцбург.
Гинцбург уточнил, что «Спутник V» создает очень большой по концентрации запас антител и защитит от индийского штамма. Некоторые эксперты связывают июньский пик заболеваемости ковидом в стране именно с проникнувшим на территорию России индийским вариантом коронавируса.