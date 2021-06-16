Китай признал утечку радиации на АЭС «Тайшань». События дня

Израильские ВВС атаковали военные цели ХАМАС в Газе Израильские истребители впервые с майского перемирия нанесли удары по военным объектам ХАМАС в секторе Газа. Об этом сообщила Армия обороны страны на своем сайте. Ведомство называет атаку ответом на действия палестинских сил. Они отправили на территорию Израиля несколько шаров с зажигательной смесью, которые спровоцировали два десятка степных пожаров. 21 мая на Ближнем Востоке вступил в силу режим прекращения огня. При посредничестве Египта Израиль и ХАМАС положили конец 11-дневному кровопролитию.

36 военных пострадали при теракте в Колумбии Prt Scr twitter.com / @Diego_Molano Министр обороны Колумбии Диего Молано назвал терактом взрыв заминированного автомобиля в расположении войсковой части в городе Кукута на севере страны. В результате инцидента получили ранения 36 военнослужащих. По словам министра, на территорию 30-й армейской бригады въехал белый джип Toyota, в котором находились два человека. Сначала в автомобиле сработало взрывное устройство небольшой силы, а через пару минут был подорван второй, основной заряд. Все раненые доставлены в больницы. Причины и обстоятельства ЧП выясняются.

Китай признал повышение уровня радиации на АЭС «Тайшань» wikipedia.org / ChNPP Власти Китая впервые подтвердили повышение уровня радиации на АЭС «Тайшань». В опубликованном заявлении министерства охраны окружающей среды говорится, что причиной инцидента могло стать повреждение топливных стержней. Однако атомная электростанция, расположенная недалеко от Гонконга, по-прежнему работает. Первым о возможной утечке сообщила телекомпания CNN. Во французской энергетической корпорации EDF, построившей «Тайшань», заверили: замеренные объемы выброшенных в атмосферу инертных газов находятся ниже максимальных уровней, допустимых нормами в Китае, и в данном случае «речь не идет о чрезвычайном событии с расплавлением зоны реактора».