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Александр Демьяненко считал роль Шурика худшей в своей жизни

Общество
Александр Демьяненко считал роль Шурика худшей в своей жизни
кадр из фильма «Иван Васильевич меняет профессию»

Москва, 16 июня. Шурик в исполнении Александра Демьяненко был одним из самых популярных и любимых людей в Советском Союзе. Однако сам актер всей душой ненавидел главную роль своей жизни.

Лучший друг артиста Олег Белов отметил, что если бы в СССР в 70-е годы составили рейтинг самых популярных людей, Демьяненко, вероятно, опередил бы даже Гагарина. И действительно, благодаря Шурику из всеми любимых комедий Гайдая актер добился такой славы, о которой он не мог и мечтать.

Но сам Демьяненко был в ужасе от той популярности, на которую его обрек этот образ. По воспоминаниям Нины Гребешковой, люди бросались актеру буквально под ноги, стоило ему появится на улице. Ему подсовывали разные бумажки и фантики для автографов, дергали за одежду, не давали пройти, мужчины звали выпить, из-за чего артист старался появляться на публике как можно реже.

«Это каторга, каторга! Они же мне не просто в душу лезут, а в самые печенки! Я не хочу так жить!» — вспоминает Гребешкова слова звезды советского кино.

При этом Демьяненко буквально жил кинематографом и проявлял огромную работоспособность на съемках, отказываясь от дублеров и самостоятельно исполняя все трюки. Так, его знакомые рассказывают случай на съемках «Кавказской пленницы», когда ветка, на которой висел актер в спальном мешке, надломилась, и Демьяненко чуть не свалился в пропасть. К счастью, артиста тогда успели вытащить, а незапланированная сцена в итоге вошла в фильм.

Ранее сообщалось, что воспоминаниями об Александре Демьяненко поделился Дмитрий Харатьян.

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актер кино звезды демьяненко
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